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Bediüzzamanın talebesi Bayramoğlu'ndan iddialara cevap

Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu, "Savunma Bakanımız Hulusi Akar veya Genelkurmay Başkanımızla, onların şahsında ordumuzla duadan başka bir münasebetim yoktur." ifadelerini kullandı.
 30 Temmuz 2020 19:44
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Bediüzzamanın talebesi Bayramoğlu'ndan iddialara cevap

Bediüzzaman'ın talebesi Hüsnü Bayramoğlu, bir gazetede hakkında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 80 küsur yaşına gelmiş birisi olarak her ehl-i iman gibi heyecanla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına koştuğunu belirten Bayramoğlu, şunları kaydetti:

"Genelkurmay Başkanımızı da orada gördüm. Zatıalilerine dua ettim. Muvaffakiyet diledim. Gelen bayramlarını tebrik ettim. Acaba Genelkurmay Başkanımız İsrail'in, Yunanistan'ın yahut Ermenistan'ın mı Genelkurmay Başkanıdır? Acaba benim de mensubu olduğum bu necip milletin kahraman ordusunun kumandanı olan bir zatı tebrik etmem kimleri ne için rahatsız etmektedir? Komutan bizim komutanımızdır, ordu da bizim ordumuzdur. Aynı şekilde bizim bu müjdeleri görmemize vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımızla tebrikleşmemizden, Ayasofya Camii'nin açılış gününde hem bakanlarımız hem de vekillerimizle tebrikleşmemizden ve sevincimizden, 80 senedir beklediğimiz bir günün heyecanını paylaşmamızdan ancak İslam ve tarih şuuru olmayanlar rahatsız olur."

Bayramoğlu, bu vatanın bir evladı ve bu ülkenin vatandaşı olarak herkes gibi böyle bir müjdenin tahakkukuna sevinmenin hakkı olduğunu ifade etti.

Devletin herhangi bir kurum ve kuruluşunda bir cemaatin ya da tarikatın örgütlenme denilecek yollara tevessül etmesini, fevkalade nefret ve itap ile karşıladığını, bunun çok büyük yanlışlıklara sebebiyet vereceğini ifade eden Bayramoğlu, "Benim gerek Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey ile yahut Genelkurmay Başkanımız ile onların şahsında ordumuz ile duadan başka bir münasebetim yoktur. Eğer vatan müdafaasında bir vazife bana terettüp ederse bir canım var onu da seve seve ecdadımın kanıyla sulanmış bu memlekete feda ederim. Ordumuzun en geride bir neferi olarak vazifeye hazır olduğumu ilan ederim." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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