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'En uzun demir yolu tüneli'nde çalışmalar hızla sürüyor

Güneydoğu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattında yer alan ve "en uzun demir yolu tüneli" olarak nitelendirilen çift tüplü tünelin bir tüpünde delme işlemi tamamlandı.
 30 Temmuz 2020 19:49
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'En uzun demir yolu tüneli'nde çalışmalar hızla sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı kapsamında yürütülen çalışmalar AA muhabirince görüntülendi.

Projenin bir bölümü olan Bahçe-Nurdağı Demiryolu Tünel Projesi'nde yer alan çift tüplü tünelin bir tüpünün inşaatında delme işlemleri tamamlandı, diğer tüpte ise devam ediyor.

Çift tüplü tünelin hizmete girmesinin ardından Bahçe-Nurdağı'ndaki mevcut hat uzunluğu 32 kilometreden 17 kilometreye düşecek.

Proje, 16 köprü, 84 menfez ve 7 alt/üst geçit yapılarını kapsıyor.

Yaklaşık 60 km/s olan işletme hızını 160 km/s'ye çıkacak projeyle yük trenlerinin seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya inecek.
Anadolu Ajansı
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