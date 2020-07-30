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Sendika üyesi işçi sayısı 1,9 milyona ulaştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sendika üyesi işçi sayısının 1,9 milyon ulaştığını bildirdi.
 30 Temmuz 2020 19:52
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Sendika üyesi işçi sayısı 1,9 milyona ulaştı

Bakan Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan işçi sendikalarının istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2020 Temmuz ayı istatistiklerine göre sendikalaşma oranının yüzde 13,66 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Toplam işçi sayısının 14,2 milyona, sendika üyesi işçi sayısının ise 1,9 milyon ulaştığını aktaran Selçuk, 2020 Ocak ayına kıyasla toplam işçi sayısının 394 bin 854, sendikaya üye işçi sayısının da 28 bin 272 kişi arttığına işaret etti.

Bakan Selçuk, 6356 sayılı Kanun kapsamında 190 sendikanın faaliyet gösterdiğini anımsatarak, 2020 Ocak-Temmuz döneminde 10 yeni sendikanın kurulduğunu, yüzde 1'lik iş kolu barajını aşan işçi sendikası sayısının 57'ye ulaştığını kaydetti.

Türkiye'nin büyümesinde ve güçlenmesinde işçi sendika ve konfederasyonlarının önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Selçuk, "Elbette en büyük temennimiz, bu oranların çok daha yüksek seviyelere çıkması ve tüm işçilerimizin sendikalaşması yönünde. Bizler kendimizi işçilerimizle daha güçlü hissediyor, çalışma hayatımızı işçilerimizle daha ileri seviyelere taşıyoruz. Biliyoruz ki işçilerimiz emeği, alın terini temsil etmekte." ifadelerini kullandı.

Emeğe, üretkenliğe ve özveriye her anlamda sahip çıktıklarını belirten Selçuk, bu anlayışla çalışanların hakkını, hukukunu her mecrada savunmaya gayret ettiklerini aktardı.
Anadolu Ajansı
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