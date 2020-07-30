Bayramı öncesi 'Alo Fetva' günlük 1000 soruya cevap veriyor
|30 Temmuz 2020 19:54
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İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Alo Fetva'' hattının Kurban Bayramı boyunca da vatandaşlara hizmet vereceğini söyledi.
''Alo Fetva'' hattının hafta içi mesai saatleri içerisinde 5 gün hizmet verdiğini belirten Yıldız, "Kurban Bayramı öncesindeki yoğunluktan dolayı hafta sonu sadece merkezden hizmet vereceğiz. Ama bayram dışında 39 ilçede toplamda 260 din görevlisiyle hizmet veriyoruz." diye konuştu.
Kurban Bayramı nedeniyle ''Alo Fetva'' hattının yoğun olduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti:
"Görevlilerimiz, vatandaşların kurbanla ilgili sorularına Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun verdiği fetvalara göre cevap veriyor. Bugünlerde 'Alo Fetva' hattına en çok kurbanla ilgili sorular geliyor. Günlük ortalama 1000 soruya cevap veriyoruz. Mesela 'Kredi kartıyla kurbanlık satın alınması caiz mi?' gibi soruları sık alıyoruz."
Yıldız, "Alo Fetva" hattına kurbanla ilgili gelen diğer sorulardan bazılarını şöyle sıraladı:
"Kurbanlık hayvan tartıyla alınır mı?, Marketlerden kurbanlık satın alınır mı?, Kurban kesmek yerine sadaka verebilir miyiz?, Kurban kesmek için her türlü şartlarımız müsait olduğu halde bağış yapsak geçerli olur mu?, Kurbanlık hayvana adak ve akika kurbanı olarak da hisseye girebilir miyiz?, Ölmüş olan biri için kurban kesilmesi gerekir mi, kesilirse geçerli olur mu?, Çocuğumun keseceği kurban için maddi katkı yapsam elde edeceği sevabı eksilir mi?, Ortaklardan biri haram kazancı ile katılırsa kurbanımız geçerli olur mu?, Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi? gibi hattımıza gelen soruları görevlilerimiz cevaplıyor."
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