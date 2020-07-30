1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

NASA'nın 'Rover' uzay mekiği Mars yolculuğuna başladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Rover" isimli uzay aracı, Mars'ta hayat izleri aramak üzere uzaya fırlatıldı.
 30 Temmuz 2020 19:57
Yazdır
NASA'nın 'Rover' uzay mekiği Mars yolculuğuna başladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Rover" isimli uzay aracı, Mars'ta hayat izleri aramak üzere uzaya fırlatıldı.

Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan bu sabah fırlatılan Rover'ın, Dünya ve Mars yörüngelerinin birbirine en uyumlu olduğu dönemde yolculuğuna başlamasının planlandığı bildirildi.

Yaklaşık 1000 tonluk bir platformun üzerinden 5 saniyede havalanan mekiğin MARS yolculuğunun 7 ay süreceği ve 18 Şubat 2021'de Mars'ın Jezero kraterine inmesinin planlandığı belirtildi.

- ''Gökyüzünde bir delik açmak gibi''

NASA Bilim Misyon Direktörlüğü Müdür Yardımcısı Dr. Thomas Zurbuchen, NASA televizyonuna yaptığı açıklamada, "Uzay aracıyla temas halindeyiz, her şey beklenildiği gibi.'' dedi.

Zurbuchen, başarılı lansman için "gökyüzünde bir delik açmak gibi" ifadesini kullandı.

Uzay aracında gezici bir helikopter bulunduğu ve başka bir gezegende ilk defa bu helikopterle motorlu uçuş deneneceği bilgisi paylaşıldı.

- Görev, bir Mars yılı sürecek

Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını veya halihazırda yaşamanın mümkün olup olmayacağını araştırmak için gönderilen uzay aracının kızıl gezegendeki misyonunun bir Mars yılı (687 gün) süreceği belirtildi.

20 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri ve 23 Temmuz'da Çin Halk Cumhuriyeti de Mars'a birer keşif uydusu göndermişti.

ABD, şimdiye kadar 8 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğini elinde bulundururken "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı halen Mars yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.

NASA'nın uzun vadeli hedefi ise 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türk bilim insanları elektrikli araçların pil ömrünü uzatacak
28 Temmuz 2020 11:30		 'Mavi vatanın' koruyucuları yerli donanımla görev yapacak
27 Temmuz 2020 22:46
Google evden çalışma uygulamasını 2021 yazına uzattı
27 Temmuz 2020 19:36		 iPhone 12'nin satışa sunulacağı tarih belli oldu
27 Temmuz 2020 13:23
İsveç istihbaratı 5G'nin zararlarını araştırıyor
26 Temmuz 2020 22:42		 TÜBİTAK 4. Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 5 ödül kazandı
26 Temmuz 2020 18:43
İlk yerli uçan araba 2025'te göklerde
26 Temmuz 2020 07:39		 Sezonda ön plana çkan tesettür elbise modelleri
25 Temmuz 2020 11:01
WhatsApp'a özellik: Tek hesap aynı anda dört cihazda kullanılabilecek
25 Temmuz 2020 08:58		 Twitter'a ücretli abonelik sistemi
24 Temmuz 2020 19:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:07 - İl Sağlık Müdürü'nden bayram namazı uyarısı21:00 - 3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu20:34 - Bir süre 900'e doğru inen hasta sayısı giderek artıyor20:31 - Cumhurbaşkanlığı İK Ofisi, ÜNİ-VERİ sonuçlarını açıkladı20:27 - Baba- oğul 27 yaşındaki otomobili elektrikli araca dönüştürdü20:26 - Turizmcilerin yüzü 'son dakika' rezervasyonlarıyla güldü
20:16 - Karadeniz'de imal edilen silahlar 21 ülkeye satıldı20:09 - TOGG fabrikası yakınındaki köyde arsa fiyatları arttı20:02 - Tortum Şelalesi Bayram'da ziyaretçilerini ağırlayacak19:59 - Ayasofya için basılan hatıra paraları online satılacak19:57 - NASA'nın 'Rover' uzay mekiği Mars yolculuğuna başladı19:54 - Bayramı öncesi 'Alo Fetva' günlük 1000 soruya cevap veriyor
19:52 - Sendika üyesi işçi sayısı 1,9 milyona ulaştı19:49 - 'En uzun demir yolu tüneli'nde çalışmalar hızla sürüyor19:44 - Bediüzzamanın talebesi Bayramoğlu'ndan iddialara cevap19:38 - Türkiye karşıtı Orta Doğu rejimlerinin Ayasofya hüsranı19:37 - Huawei telefon sevkiyatında zirvede yer aldı
19:32 - Avrupa kupalarına katılacak Türk takımları belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
1200 yeni hakim ve savcı alınacak
Bakan Selçuk: Okulların tam olarak açılması birinci senaryomuz
Siirt Üniversitesi Rektörü istifa etti
Milletvekili Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi
O ilde vakalar arttı, bayram yasakları geldi
Baro başkanı, kimliğini vermeyince gözaltına alındı
1994 model arabayı 700 bin liraya modifiye etti
Raporuyla tepki çeken doktora 6 ay men cezası
EGM'den Baro Başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
29.07.2020 bilim kurulu toplantısı 1
bu sene ligde küme düşme olmasın 2
çeyrek altın 2
erik 1
fabrice n'sakala 1
corona virüs vaka sayısı 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 2
29.07.2020 trabzonspor vs a.alanyaspor maçı 1
leblebi 1
filip novak 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam