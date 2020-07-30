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Tortum Şelalesi Bayram'da ziyaretçilerini ağırlayacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Tortum Şelalesi'ni Kurban Bayramı'nda kısmen açacağız. Tamamen bittiğinde vatandaşımız çok beğenecek. Engeli vatandaşlarımızı da düşünerek engelli araçlarıyla gelip şelaleyi görebilecekleri yer yaptık" dedi.
 30 Temmuz 2020 20:02
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Tortum Şelalesi Bayram'da ziyaretçilerini ağırlayacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen ve bir süredir tadilatta olan Erzurum'daki Tortum Şelalesi'nin Kurban Bayramı'nda kısa süreliğine ziyarete açılacağını bildirdi.

Vali Memiş, AA muhabirine, Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki ''Türkiye'nin en büyük şelalesi'' olma özelliğini taşıyan Tortum Şelalesi'nde bir süre önce başlayan proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlara şelaleyi Kurban Bayramı'nda açacaklarına dair söz verdiğini hatırlatan Memiş, "Tortum Şelalesi'ni Kurban Bayramı'nda kısmen açacağız. Tamamen bittiğinde vatandaşımız çok beğenecek. Engeli vatandaşlarımızı da düşünerek engelli araçlarıyla gelip şelaleyi görebilecekleri yer yaptık. Heyelanlı yer vardı, önledik. Gece aydınlatmasıyla akşamları da şelalenin doğal güzelliğini görebileceğiz." dedi.

Memiş, ağustos ayı içinde şelaledeki çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, mevcut halinde şelalenin eksikleri bulunduğunu ve bunları gidermek için çalışıldığını ifade etti.

500 bin turist hedefleniyor

Narman Peribacaları'na da çok güzel tesis yaptıklarını aktaran Memiş, "Çalışmaların sonunda istihdam da sağlamış olacağız. Narman Peribacalar'ında yemek yenilecek ve dinlenilecek tesisler yaptık. Buralara tur otobüslerinin dolaşacağı güzergah oluşturuyoruz. Toplamda 500 bin turist hedefliyoruz. " diye konuştu.

Vali Memiş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yeni normalleşme sürecinde vatandaşlardan Kurban Bayramı'nda sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını isteyerek, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeni normalde bayramlarda kucaklaşma ve el öpmenin yapılmayacağını vurgulayan Memiş, kentte 13 bölgede kurban kesim alanı oluşturduklarını belirterek, vatandaşların kurbanlarını ehil kişilere sağlık ve hijyene en süt seviyede dikkat ederek kestirmeleri önerisinde bulundu.

"2 yıl içinde 5 bin istihdam hedefimiz var"

Kentteki istihdama yönelik çalışmalara da değinen Memiş, şunları kaydetti:

"2. Organize Sanayi Bölgesindeki Tekstil Kent'te şu anda 600 kişi çalışıyor. Yıl sonunda 1500 rakamına ulaşacağız. Yeni bir tekstil fabrikasının ihalesini 10 Ağustos'ta yapacağız ve 1000 kişi çalışacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve milletvekillerimizin de destekleriyle Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan ödenek talebimiz oldu, gelmek üzere. Ödenek geldiğinde 4 fabrikanın temelini atacağız. Kışa kadar yetiştirip en az 2 bin kişi de öyle istihdam edeceğiz. Yani biz 1 yıl içinde 2. Organize Sanayi içinde 1970 yılından beri faaliyette olan 1. Organize Sanayi kadar vatandaşımızı istihdam edeceğiz. 2 yıl içinde 5 bin istihdam hedefimiz var."
Anadolu Ajansı
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