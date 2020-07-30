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Turizmcilerin yüzü 'son dakika' rezervasyonlarıyla güldü

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörü, Kurban Bayramı öncesi yapılan rezervasyonlarla umutlandı.
 30 Temmuz 2020 20:26
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Turizmcilerin yüzü 'son dakika' rezervasyonlarıyla güldü

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle tatil planlarında değişiklik olduğunu söyledi.

Vatandaşların, butik, küçük ve kapasitesi daha düşük otellere yöneldiğini belirten Gencer, bunun yansımalarının bayram tatilinde de devam ettiğini bildirdi.

Bu dönemde özellikle mavi tura ilginin yoğun olduğunu ifade eden Gencer, bayramda tekne turlarında boş yer olmadığını dile getirdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle artık vatandaşların aylar öncesinden değil günler öncesinden rezervasyon yaptığına işaret eden Gencer, şöyle konuştu:

"Rezervasyonlarda son günlerde bir yoğunluk olmasını bekliyorduk çünkü vatandaşlar artık her gün vaka sayılarına, yoğun bakımda yatan kişi sayılarına odaklanmış. Bu rakamlardaki artış insanların tatil planlarını erteleyebilirdi. Çok şükür böyle bir artış olmadı. Vatandaşlar da bayrama sayılı günler kala, özellikle bu hafta içi rezervasyonlarını yaptırdı. Ege'de küçük ölçekli otellerimiz salgın önlemleri kapsamında belirlenen kapasitelerini doldurdu. Bu bayramda açık olan otellerde yüzler gülüyor."

"Sektör beklediğinden fazlasını buldu"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de sektörün yeniden nefes almaya başladığını dile getirdi.

Pandemi nedeniyle bayram rezervasyonlarında beklentinin düşük olduğunu ifade eden İşler, "Bizim eski rezervasyon sayılarını almamız mümkün değil. Şu an doluluk oranlarının yaklaşık yüzde 80'lere ulaştığını biliyoruz. Bu da sosyal mesafeli tatili göz önüne alırsak tesis kapasitelerine bakıldığında yüzde 100 doluluk demektir. Yani yüzde 80 dolu olan oteli aradığınızda size boş odam yok diyecektir çünkü oteller sadece odadan ibaret değil. Bunun restoranı, sahili ve diğer sosyal alanları var." dedi.

Bazı tesislerin açılmadığını belirten İşler, açılan otellerin satış yaptığını, kapalı otellerin ise bu fırsatı kaçırdığını söyledi.

İşler, salgın döneminde aylık değil günlük satışların olduğunu belirterek, "Her gün rakamlar değişiyor. Sürekli yukarı doğru tırmanan bir rezervasyon yoğunluğu var. Bayramın, pandemiye rağmen dolu geçeceğini görüyoruz. Turizm sektörü salgına rağmen beklediğinden fazlasını buldu." diye konuştu.

"Keşke açmasaydım diyen otelci yok"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden de sezonun ağırlıklı olarak yerli turistle başladığını, son 15 gündür de yabancı hareketliliği yaşandığını bildirdi.

Tatilcilerin bu dönem son dakika rezervasyon yaptırdığına dikkati çeken Özden, şunları kaydetti:

"En büyük ağırlığımız yerli pazar. Yüzde 100 doluluk beklentisi içinde olan bir otel yok. Otelini açıp da 'Keşke açmasaydım.' diyen otelci de yok. Açtıktan sonra bir hareket geliyor. Otellerin belli bir doluluğu var. Turizm normalleşirse 2021 yılına sorunlarımızı devretmeden gireriz."

Anadolu Ajansı
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