İl Sağlık Müdürü'nden bayram namazı uyarısı
|30 Temmuz 2020 21:07
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Erzurum İl Sağık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanların bayram namazına gitmemelerini ve mezarlık ziyaretlerinin bayramdan sonraya bırakılmasını önerdi.
Erzurum'da Kovid-19 ile ilgili mücadelede fedakarca görev yapan sağlık personeli başta olmak üzere valilik, belediyeler ve güvenlik güçleri hummalı çalışma yürütüyor.
Mesaisinin çoğunu Kovid-19 ile mücadeleye harcayan yetkililerden İl Sağlık Müdürü Bedir de sosyal medya hesaplarından Kovid-19 ile ilgili bilgilendirici paylaşımlarla vatandaşları uyarıyor.
Bedir, açıklamasında, vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek hayırlara vesile olmasını diledi.
- "Bu bayram makul olan yüz yüze ziyaret değil, telefon görüşmesiyle bayramlaşma"
Kovid-19 ile mücadelenin devam ettiğini belirten Bedir, şunları kaydetti:
"65 yaş üstü büyüklerimizle, kronik hastalığı olanlar sağlık şartları gereği, lütfen bayram namazına gitmesin. Mezar ziyaretleri kalabalık olma ihtimalinden dolayı mutlaka arife ve bayram günleri sonrasına ertelenmelidir. Bu bayramda makbul olan ziyaret, yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar mümkün olduğu kadar telefonla yapılmalıdır."
Yüz yüze bayramlaşma yapılması durumunda, ziyaretin kısa tutulmasını tavsiye eden Bedir, başka aile ve konukların bir araya geldiği ortamlarda kurban yemeklerinin verilmemesi gerektiğini kaydetti.
Bedir, kurban etleri dağıtılırken çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşlardan bayram ve sonrasında da hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmelerini istedi.
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