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Kuşadası tatilcilerin akınına uğradı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu.
 30 Temmuz 2020 21:31
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Kuşadası tatilcilerin akınına uğradı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Kurban Bayramı nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Türkiye'nin turizm cennetlerinden biri olarak kabul edilen Kuşadası'na, Kurban Bayramı öncesi tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. Başta İzmir olmak üzere Manisa ve Denizli gibi yakın illerden tatilini geçirmek için araçlarıyla Kuşadası'na gelen vatandaşlar, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Ünlü tatil beldesine son 24 saatte 20 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Bayram tatili için Kuşadası'na gelen tatilcilerin, konaklamak için tercihi de oteller oldu. İlçede 'güvenli turizm sertifikası' ile hizmet veren otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'lere kadar ulaştı. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı boyunca Kuşadası'nın nüfusunun en az 600 bine kadar çıkması bekleniyor.

POLİS ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü de kente gelen ziyaretçilerin Kurban Bayramı'nı güvenli bir ortamda geçirmesi için önlemlerini artırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, narkotik ve trafik polisleri tarafından Kuştur uygulama noktasında bir dizi denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde, gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların kimliklerine bakıldı. Yolcu otobüslerinin bagaj kısımlarında özel eğitimli narkotik köpeği 'Aşil' eşliğinde şüpheli paket arandı. Uygulama esnasında maskesi olmayan vatandaşlar maskelerini takmaları yönünde uyarıldı.
DHA
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