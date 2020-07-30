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Vali Aydoğdu'nun gurbetçi aile ile diyaloğu gülümsetti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Covid19 tedbirleri kapsamında "maske, mesafe, hijyen" sloganı ile sağlık ekipleriyle kapalı çarşıda farkındalık uygulamasına katıldı. Uygulama sırasında eşiyle çarşıda gezen gurbetçi kadının Vali Aydoğdu'nun "Beyefendiden memnun musunuz?" sorusuna "Değilim ama ne yapayım? Tutuklayın bunu, beni kırıyor" yanıtı herkesi gülümsetti.
 30 Temmuz 2020 21:43
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Covid-19 tedbirleri kapsamında "maske, mesafe, hijyen" sloganı ile sağlık ekipleriyle kapalı çarşıda farkındalık uygulamasına katıldı. Uygulama sırasında eşiyle çarşıda gezen gurbetçi kadının Vali Aydoğdu'nun "Beyefendiden memnun musunuz?" sorusuna "Değilim ama ne yapayım? Tutuklayın bunu, beni kırıyor" yanıtı herkesi gülümsetti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe, hijyen sloganı ile sağlık ekipleri ile kapalı çarşıda farkındalık uygulamasına katıldı. Hollanda'dan izinlerini geçirmek üzere Aksaray'a gelen gurbetçi aile ile karşılaşan Vali Aydoğdu, aile üyeleri ile bir süre sohbet etti. Vali Hamza Aydoğdu, 'Beyefendiden memnun musunuz?' diye sorduğu gurbetçinin eşinden hiç beklemediği şekilde yanıt aldı. Vali Aydoğdu'nun sorusuna 'hayır' yanıtı veren kadının eşine dönüp, "Tutuklayın bunu" şeklindeki sözü Vali Aydoğdu ve çevredekileri gülümsetti. "Beni çok kırıyor. Tutuklayın onu" diyerek eşini göstermesi üzerine Vali Hamza Aydoğdu'nun, "Niye kırıyorsun" sorusuna şeker hastası olduğu için kendisine hakim olamadığını söyleyerek cevap veren gurbetçi vatandaş, "5-10 dakika sürmüyor, özür diliyorum" dedi. Samimi ve esprili şekilde devam eden sohbette Vali Aydoğdu, "Başlarımızın tacı, onlara iyi bakalım" diyerek kendileri ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Gurbetçi aile Vali Aydoğdu'ya Aksaray Valiliği görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.
Anadolu Ajansı
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