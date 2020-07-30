Vali Aydoğdu'nun gurbetçi aile ile diyaloğu gülümsetti
|30 Temmuz 2020 21:43
|Yazdır
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Covid-19 tedbirleri kapsamında "maske, mesafe, hijyen" sloganı ile sağlık ekipleriyle kapalı çarşıda farkındalık uygulamasına katıldı. Uygulama sırasında eşiyle çarşıda gezen gurbetçi kadının Vali Aydoğdu'nun "Beyefendiden memnun musunuz?" sorusuna "Değilim ama ne yapayım? Tutuklayın bunu, beni kırıyor" yanıtı herkesi gülümsetti.
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe, hijyen sloganı ile sağlık ekipleri ile kapalı çarşıda farkındalık uygulamasına katıldı. Hollanda'dan izinlerini geçirmek üzere Aksaray'a gelen gurbetçi aile ile karşılaşan Vali Aydoğdu, aile üyeleri ile bir süre sohbet etti. Vali Hamza Aydoğdu, 'Beyefendiden memnun musunuz?' diye sorduğu gurbetçinin eşinden hiç beklemediği şekilde yanıt aldı. Vali Aydoğdu'nun sorusuna 'hayır' yanıtı veren kadının eşine dönüp, "Tutuklayın bunu" şeklindeki sözü Vali Aydoğdu ve çevredekileri gülümsetti. "Beni çok kırıyor. Tutuklayın onu" diyerek eşini göstermesi üzerine Vali Hamza Aydoğdu'nun, "Niye kırıyorsun" sorusuna şeker hastası olduğu için kendisine hakim olamadığını söyleyerek cevap veren gurbetçi vatandaş, "5-10 dakika sürmüyor, özür diliyorum" dedi. Samimi ve esprili şekilde devam eden sohbette Vali Aydoğdu, "Başlarımızın tacı, onlara iyi bakalım" diyerek kendileri ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Gurbetçi aile Vali Aydoğdu'ya Aksaray Valiliği görevinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, çalışmalarında başarılar diledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yunan Ortodoks papaz'dan Ayasofya için Erdoğan'a övgü
30 Temmuz 2020 22:30
|Bakan Albayrak duyurdu! 'Bayram öncesi müjdemiz var'
30 Temmuz 2020 22:23
|Validen vatandaşlara 'sarılmayın' ve 'kucaklaşmayın' uyarısı
30 Temmuz 2020 22:16
|12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'i kontrol altına alındı
30 Temmuz 2020 22:10
|'Bazı su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya'
30 Temmuz 2020 22:07
|Bir süre 900'e doğru inen hasta sayısı giderek artıyor
30 Temmuz 2020 20:34
|Cumhurbaşkanlığı İK Ofisi, ÜNİ-VERİ sonuçlarını açıkladı
30 Temmuz 2020 20:31
|Sendika üyesi işçi sayısı 1,9 milyona ulaştı
30 Temmuz 2020 19:52
|Bediüzzamanın talebesi Bayramoğlu'ndan iddialara cevap
30 Temmuz 2020 19:44
|Türkiye karşıtı Orta Doğu rejimlerinin Ayasofya hüsranı
30 Temmuz 2020 19:38