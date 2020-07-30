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'Bazı su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle Meke Gölü ve başka su kaynaklarının kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Sultaniye Sazlığı'nı ve Meke, Acı, May, Çıralı, Sekiz Yaylası civarını kapsayan göller bölgesinin, kesin korunacak hassas alan olması için tescil çalışmamız devam ediyor." dedi.
 30 Temmuz 2020 22:07
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'Bazı su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle Meke Gölü ve başka su kaynaklarının kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Sultaniye Sazlığı'nı ve Meke, Acı, May, Çıralı, Sekiz Yaylası civarını kapsayan göller bölgesinin, kesin korunacak hassas alan olması için tescil çalışmamız devam ediyor." dedi.

Bakan Kurum, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Konya'da, Cihanbeyli ve Karapınar ilçelerinde bazı ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Cihanbeyli Belediyesine giden Kurum, Belediye Başkanı Mehmet Kale ve yetkililerden ilçe için hayata geçirilecek projelerle ilgili bilgi aldı.

Bakan Kurum, ilçedeki temaslarının ardından Cihanbeyli-Konya kara yolundaki uygulama noktasında durarak, bayram ziyareti için memleketlerine giden vatandaşlarla bayramlaştı, onlara çikolata ikram etti.

Ardından Karapınar'a geçen Kurum, belediye ziyaretinin ardından görme engelli imam hatip ortaokulu öğrencisi hafız Ravzanur Koçaker ve ailesiyle görüştü.

Daha sonra belediye meclis salonunda, meclis üyeleriyle bir araya gelen Kurum, ardından belediye düğün salonunda mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Kurum, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın Türkiye ve tüm İslam alemine hayır getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta muhtarlarla istişare ettiğini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Sizler bizim yol arkadaşımız, güçlü Türkiye yolunda, dava arkadaşlarımızsınız. Bu bakımdan bizim her konuda, her meselede sizlere ve sizlerin gayretlerine ihtiyacımız var. Göreve geldiğimiz günden bu yana pek çok kez Konyamızı ziyaret ettik. Karapınarımıza defalarca geldik. Sizlerin sorunlarını dinledik. Baba ocağımız Karapınarımız için de ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Kurum, her gelişlerinde Konya için bir müjde verdiklerini anlattı.

Karapınar ilçesinin doğal güzelliklerini de korumak ve ön plana çıkarmak için gayret ettiklerini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle Meke Gölü ve başka su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Karapınar'da verimli arazilerimizde obruklar meydana geliyor. Tüm bu problemlerle mücadele etmek adına bütüncül bir çevre ve doğa planlaması yaptık. Sultaniye Sazlığı'nı ve Meke, Acı, May, Çıralı, Sekiz Yaylası civarını kapsayan göller bölgesinin, kesin korunacak hassas alan olması için tescil çalışmamız devam ediyor. Yine bu çerçevede, Acıgöl ve Meke Gölü jeopark alanında çalışmalarımızı uzman ekiplerimizle birlikte titizlikle sürdürüyoruz. Tüm illerimizde 81 milyon metrekarelik millet bahçesi projemiz var. Konyamızda 10 millet bahçesi projesi bulunuyor. Karapınar'da da 75 bin 250 metrekarelik millet bahçesinin inşasına, Gazi Osman Paşa Mahallemizde başlıyoruz."

Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ailesi olarak, Konya'nın 31 ilçesinin ve bin 154 muhtarının yanında olduklarını ve her projenin destekçisi olduklarını sözlerine ekledi.

- "Şehrimizin gelecek 50 yılını, 100 yılını hep birlikte planlıyoruz"

Ardından Karapınar AK Parti Teşkilatıyla bir araya gelen Kurum, teşkilatın ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalara destek veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı'ya teşekkür etti.

Bakanlık olarak, Konya Valisi Vahdettin Özkan, belediye başkanları ve milletvekilleriyle sürekli istişare halinde olduklarını aktaran Kurum, "Şehrimizin gelecek 50 yılını, 100 yılını hep birlikte, tam bir fikir ve hareket birliği içinde planlıyoruz. Millet bahçelerinden sosyal konuta, kentsel dönüşümden sıfır atığa, ekolojik koridorlardan doğal varlıklarımızı korumaya, sokak sağlıklaştırma çalışmalarından tarihi kent merkezlerimizi yenilemeye ve yeni sanayi alanına kadar birçok alanda hizmetler yapıyoruz, projeler yapıyoruz." diye konuştu.

Kurum, son olarak, bir önceki AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Nadi Tartan'a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür ederek, yeni İlçe Başkanı Yusuf Zengin'e çalışmalarında başarılar diledi.

Bakan Kurum'a ziyaretlerinde, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, AK Parti İl Başkanı Angı ve bazı partililer de eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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