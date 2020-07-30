Bakan Albayrak duyurdu! 'Bayram öncesi müjdemiz var'
|30 Temmuz 2020 22:23
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik." ifadelerini kullandı. Son dakika haberi... Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;
Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.
Yuvarlak raptiye İş yeri kira stopajını %20'den %10'a
Yuvarlak raptiye Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik.
Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi %1'e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yunan Ortodoks papaz'dan Ayasofya için Erdoğan'a övgü
30 Temmuz 2020 22:30
|Validen vatandaşlara 'sarılmayın' ve 'kucaklaşmayın' uyarısı
30 Temmuz 2020 22:16
|12 ilde çıkan 19 orman yangınından 15'i kontrol altına alındı
30 Temmuz 2020 22:10
|'Bazı su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya'
30 Temmuz 2020 22:07
|Vali Aydoğdu'nun gurbetçi aile ile diyaloğu gülümsetti
30 Temmuz 2020 21:43
|Bir süre 900'e doğru inen hasta sayısı giderek artıyor
30 Temmuz 2020 20:34
|Cumhurbaşkanlığı İK Ofisi, ÜNİ-VERİ sonuçlarını açıkladı
30 Temmuz 2020 20:31
|Sendika üyesi işçi sayısı 1,9 milyona ulaştı
30 Temmuz 2020 19:52
|Bediüzzamanın talebesi Bayramoğlu'ndan iddialara cevap
30 Temmuz 2020 19:44
|Türkiye karşıtı Orta Doğu rejimlerinin Ayasofya hüsranı
30 Temmuz 2020 19:38