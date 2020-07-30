Bakan Albayrak duyurdu! 'Bayram öncesi müjdemiz var'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik." ifadelerini kullandı. Son dakika haberi... Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.

Yuvarlak raptiye İş yeri kira stopajını %20'den %10'a

Yuvarlak raptiye Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik.

Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi %1'e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun.