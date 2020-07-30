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Yunan Ortodoks papaz'dan Ayasofya için Erdoğan'a övgü

Yunanistan Yüksek Mahkemesinden emekli avukat papaz Lambros Fotopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kitab-ı Mukaddes'teki asıllarına uygun şekilde ibadet organize ettiğini belirterek, ''Erdoğan, mütevazı bir inanan gibi Kur'an-ı Kerim okudu. Hristiyanlığın büyük bayramlarında halkıyla diz çöküp dua eden imparatorlar gibi orada bulunan diğer inananlarla diz çöktü." dedi.
 30 Temmuz 2020 22:30
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Yunan Ortodoks papaz'dan Ayasofya için Erdoğan'a övgü

Yunanistan Yüksek Mahkemesinden emekli avukat papaz Lambros Fotopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kitab-ı Mukaddes'teki asıllarına uygun şekilde ibadet organize ettiğini belirterek, ''Erdoğan, mütevazı bir inanan gibi Kur'an-ı Kerim okudu. Hristiyanlığın büyük bayramlarında halkıyla diz çöküp dua eden imparatorlar gibi orada bulunan diğer inananlarla diz çöktü." dedi.

Fotopulos'un, Yunanistan'da kilise konuları ağırlıklı haberler yapan "Romfea" adlı internet sitesinde, "Erdoğan'ın Dersi'' başlıklı makalesi yayımlandı.

Fotopulos, makalesinde şunları kaydetti:

"Ayasofya'da, özellikle Yunanların öncülüğünde bir Hristiyan ayini düzenlenseydi, bu mabette Tanrı'nın insanla olan nadide buluşmasını tecrübe etmiş binlerce Hristiyan'ın kemikleri öfkeden sızlardı. Çünkü ön sırada inançsız insanların, kafir siyasetçilerin, 'aforoz edilmiş' devlet yöneticilerinin, Papa'nın temsilcileri ve kardinallerin yer aldığını göreceklerdi. Gösterişli ayin kıyafetleriyle kendilerini beğenmiş bir vaziyette kameralara poz veren başpiskoposlar, dar pantolonlarıyla ya da havalı giysileriyle bedensel niteliklerini gösteren kadın bakanlar ve milletvekilleri, 12 tanrıya inananlarla birlikte bayraklarını tehditkar bir şekilde sallayan fanatik milliyetçiler, ateist büyükelçiler, yabancı devletlerin temsilcileri... "

- "Erdoğan, mütevazı bir inanan gibi Kur'an-ı Kerim okudu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bunların tersine Ayasofya'da, Kitab-ı Mukaddes'teki asıllarına uygun şekilde ibadet organize ettiğini vurgulayan Fotopulos, ''Erdoğan, mütevazı bir inanan gibi Kur'an-ı Kerim okudu. Hristiyanlığın büyük bayramlarında halkıyla birlikte diz çöküp dua eden imparatorlar gibi orada bulunan diğer inananlarla diz çöktü." değerlendirmesinde bulundu.

Fotopulos, Ayasofya'da kılınan ilk namaz için "edepli" ifadesini kullanarak, ''Kadınlar ve erkekler ayrı yerlerde birbirlerine saygı duyarak, kutsal bir gayret içinde ibadet ediyorlardı. Kadınlar, dış görünüşleriyle Meryem Ana gibiydiler." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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