Ünlü sanatçı: Recep Tayyip Erdoğan bence en iyi lider
Siyasi fikrim yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bence en iyi lider. Herkesin hatası olur. Her şeyi aynı anda nasıl düşünsün. Ben çok beğeniyorum.
|30 Temmuz 2020 22:31
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Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu.
Serdar Ortaç'ın siyasi görüşü ne?Siyasi fikrim yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bence en iyi lider. Herkesin hatası olur. Her şeyi aynı anda nasıl düşünsün. Ben çok beğeniyorum. Siyasi görüşüm olduğu için değil liderliğini beğeniyorum. Sağcı solcu davasını sevmiyorum. 12 Adayı alacağız bak göreceksiniz.
Ahmet Kaya'ya haksızlık ettiğinizi düşünüyor musunuz?Kesinlikle düşünüyorum. Sanki ben BM sözcüsüyüm her gün çıkıp özür diliyorum. Bir daha asla böyle bir şey yapmam. Hepimiz suçluyuz.Pişmanım
İstanbul sözleşmesinin iptali konusunda ne düşünüyorsun?Dünya erkeğinin göreceği şeyleri klibimde oynattım. Kadın hakları konusunda bir şeyler yapılmalı. Kadına yönelik şeyler değişmeyecek. Kızların eğitimi değişirse bir şeyler değişir.
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