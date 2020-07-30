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Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı'nda eylem hazırlığında oldukları belirtilen DEAŞ üyesi 9 kişi gözaltına alındı.
 30 Temmuz 2020 22:39
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Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

Diyarbakır'da, Kurban Bayramı'nda eylem hazırlığında oldukları belirtilen DEAŞ üyesi 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nda eylem hazırlığında olduğu belirtilen DEAŞ üyelerine yönelik bugün operasyon düzenledi. Operasyonda, Ö.A., M.C., R.D., M.C., B.A., Ş.A., M.A., H.G. ve H.H., Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, 47 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 40 av tüfeği fişeği, sallama olarak tabir edilen bıçak, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA
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