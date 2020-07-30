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Komiser yardımcısını yaralayan şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir polis memurunu kolundan yaraladığı belirtilen zanlı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yakalandı.
 30 Temmuz 2020 23:05
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Komiser yardımcısını yaralayan şüpheli yakalandı

İstanbul'da bir polis memurunu kolundan yaraladığı belirtilen zanlı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yakalandı.

Bir süre önce İstanbul'un Bağcılar ilçesinde görevli komiser yardımcısını kolundan yaralayan S.A., günlerdir aranıyordu. Şüpheli şahsın saklanmak için Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine geldiği istihbaratını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü titiz çalışma sonucu 1 saat içerisinde S.A.'yı yakalamayı başardı.

Zanlı, İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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