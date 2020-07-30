Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Komiser yardımcısını yaralayan şüpheli yakalandı
İstanbul'da bir polis memurunu kolundan yaraladığı belirtilen zanlı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yakalandı.
|30 Temmuz 2020 23:05
|Yazdır
İstanbul'da bir polis memurunu kolundan yaraladığı belirtilen zanlı, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yakalandı.
Bir süre önce İstanbul'un Bağcılar ilçesinde görevli komiser yardımcısını kolundan yaralayan S.A., günlerdir aranıyordu. Şüpheli şahsın saklanmak için Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine geldiği istihbaratını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü titiz çalışma sonucu 1 saat içerisinde S.A.'yı yakalamayı başardı.
Zanlı, İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Otogarda 115 tüp kobra yılanı zehri ile yakalandılar
30 Temmuz 2020 19:22
|Anneanne ve torunun öldüğü yangında ev kundaklanmış
30 Temmuz 2020 18:16
|700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon
30 Temmuz 2020 18:04
|İkranur soruşturmasında 20 kişiden DNA örneği alındı
30 Temmuz 2020 17:25
|Niğde'de eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
30 Temmuz 2020 16:21
|Bir kadın cinayeti daha: Barışalım diye götürdü, başından vurdu
30 Temmuz 2020 13:35
|Alanya'da marketten sigara çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
30 Temmuz 2020 13:15
|Milyarlık vurgunu memurun dikkati önledi
30 Temmuz 2020 08:19
|Elmalılı olayı yasak aşk mı? Kumpas mı?
30 Temmuz 2020 08:09
|Mardin'de bir polis memuru intihar etti
29 Temmuz 2020 23:23