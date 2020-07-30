Polis ekiplerinden bayram öncesi gece trafik denetimi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri maske ve ateş ölçme denetimlerini sıklaştırdı.
|30 Temmuz 2020 23:15
|Yazdır
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri maske ve ateş ölçme denetimlerini sıklaştırdı.
Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Samandağ ilçesinde korona virüs önlemleriyle ilgili ekipler vatandaşlara uyarıda bulundu.
Polis ekipleri kent genelinde yapılan trafik denetimlerinin yanı sıra kent girişinde bulunan asayiş ve güvenlik uygulama noktasında araçlarda maske ve ateş ölçme kontrolü gerçekleştirdi.
Polis ekipleri bayram boyunca denetimlerini sürdürecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İstanbul Valisi Yerlikaya, bayram denetimine katıldı
30 Temmuz 2020 23:28
|3 ilde toplu taziye ziyaretleri yasaklandı
30 Temmuz 2020 23:22
|MEB iller arası tayin duyurusunu yayımladı
30 Temmuz 2020 21:36
|Büyükada'da elektrikli araçlar seferlerine başladı
30 Temmuz 2020 21:22
|3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu
30 Temmuz 2020 21:00
|Ayasofya için basılan hatıra paraları online satılacak
30 Temmuz 2020 19:59
|Bayramı öncesi 'Alo Fetva' günlük 1000 soruya cevap veriyor
30 Temmuz 2020 19:54
|EGM'den Baro Başkanının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama
30 Temmuz 2020 15:35
|Bu ilde kamuda kolonya dışında bütün ikramlar kaldırıldı
30 Temmuz 2020 14:42
|Bakan Selçuk: Emeklilere 11 milyar lira ikramiye ödedik
30 Temmuz 2020 14:33