11 kişide koronavirüs tespit edildi, 530 kişi karantinaya alındı
Bartın'da bir tekstil fabrikasında çalışan 11 işçinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Fabrika üretime ara verirken, 530 çalışan ev karantinasına alındı.
|30 Temmuz 2020 23:55
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Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında 1 hafta önce 3 işçinin rahatsızlanması sonucu test yapıldı. 3 kişinin testleri pozitif çıkınca filyasyon çalışmasıyla aynı bölümdeki 8 kişi de daha virüs tespit edildi. Pazartesi günü, fabrikada üretime ara verildi.
Sağlık müdürlüğü yetkilileri fabrikanın üretime ara vermesi sonrası 530 kişinin evlerinde karantinaya alınması kararını aldı. 530 kişinin testlerinin önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan 11 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.
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