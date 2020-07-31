31 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
|31 Temmuz 2020 00:03
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1- Kurban Bayramı kutlanıyor
- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.
2- Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı kılınacak.
- Namaza TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazını kıldırıp hutbe irat edecek.
(İstanbul/06.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bayram namazını kılacak, şehit yakınlarını, Kadınhanı ve Akşehir belediyelerini, Dudu Kadın Çarşısı ve Kent Meydanı'nı ziyaret edecek.
(Konya/06.24-16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1 - Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1 - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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