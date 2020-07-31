Mehmetçiğe bayram nöbeti

Yurt içi ve sınır ötesi harekatlarda görev yapan binlerce asker, Kurban Bayramı'nı da vatan nöbetinde geçirecek. Güvenlik güçleri, yurt içinde aralıksız devam eden terörle mücadele operasyonlarında bu bayram da teröriste göz açtırmayacak. Türkiye'nin bölgesinde artan tehditlere karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan binlerce Mehmetçik için bu bayram da en büyük bayram, Türk halkının bayramı güven ve huzurla geçirmesi olacak.

YURT İÇİNDE KARARLI MÜCADELE

Bayrama iki gün kala Tunceli'de başlatılan "Yıldırım-4 Munzur-Kutu" operasyonunda; komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personelden oluşan 67 operasyonel tim arazide teröristlerin izini sürüyor. Yıldırım-1 ve Yıldırım-2 operasyonlarıyla terör örgütüne büyük darbe indirilen Cudi, Cilo ve Ağrı dağları, Iğdır, Kars kırsalında güvenliğin tam olarak tesis edilmesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkaracak yurt içi operasyonlar bayramda da kararlılıkla devam edecek.

HAKURK'TAN TEL ABYAD'A

Irak kuzeyinde Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan, Zap, Haftanin başta olmak üzere terör kamplarını yerle bir eden TSK, binlerce Mehmetçik ile terörden arındırılan üs bölgelerinde Türk halkı ve Irak halkının bayramlarını güvenle geçirmesi için nöbet tutacak. Komandolar, terör yuvalarının yerle bir edildiği Pençe Harekatlarına bayram molası vermeyecek. Suriye kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla tesis edilen güvenli bölgelerde huzur ve güvenliğin devamı için varlık gösteren Türk askeri, bayramını özgür Suriye halkıyla kutlayacak, teröristlerin bayramı fırsata çevirme amaçlarına göz açtırılmayacak.