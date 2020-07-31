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İstihbaratı yönetenlerin hepsi yolu Türkiye'den geçti

İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, birçok roman ve filme konu olan İngiliz gizli servisi MI6'nın başına geçti. İstanbul ve Ankara kritik şehirler olduğu için buralarda görev yapan birçok istihbaratçı ya da diplomat kariyer basamaklarını hızlıca tırmanıyor. CIA'in ilk kadın başkanı Gina Haspel ile Fransız istihbaratı DGSE'nin başındaki Bernard Emie'nin yolu da Türkiye'den geçti. Üç ismin ortak özelliği iyi Türkçe konuşmaları.
 31 Temmuz 2020 06:50
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İstihbaratı yönetenlerin hepsi yolu Türkiye'den geçti

İstihbarat teşkilatlarında zirveye giden yol Türkiye'den geçiyor. Son yıllarda Türkiye'de görev yapan diplomatlar ve diğer görevliler ülkelerinin istihbarat servislerinin başına getirililiyor. ABD, İngiltere ve Fransa gibi küresel güçlerin dış istihbarat servislerine yolu Ankara'dan geçen isimlerin atanması dikkat çekiyor. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) ilk kadın başkanı Gina Haspel, Fransa dış istihbarat servisi DGSE'nin başkanlığına atanan Bernard Emie ve son olarak İngiltere'nin romanlara ve filmlere konu olan dış istihbarat servisi MI6'in başına atanan Richard Moore kariyerlerinin önemli bir bölümünü Türkiye'de geçiren isimler istihbarat dünyasının zirvesine oturdu. Bu isimlerin bir diğer ortak noktasıysa akıcı şekilde Türkçe konuşmaları.

TWITTER'I AKTİF KULLANIYORDU

Türkiye'de sosyal medya mecrası Twitter'ı Türkçe etkin kullanımı ve Beşiktaş taraftarlığıyla ön plana çıkan İngiltere eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Başbakan Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın oluruyla İngiliz dış istihbarat servisi MI6'in başına getirildi. Brexit ve salgın süreci nedeniyle Sir Alex Young'un MI6 başkanlığının uzaması nedeniyle yeni görevine geç başlayan Moore yeni koltuğunda 5 yıllık görev süresine sahip. Moore,Ankara Büyükelçiliği'nden sonra İngiltere'de Ulusal Güvenlik Başkan Yardımcılığı ve Borsi Johnson'un Dışişleri Bakanlığı görevinde Siyasi İşler Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştü. Dışişleri'nden önce Moore kariyerine 1987 yılında yine MI6'te başlamıştı. Moore, son olarak İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nda siyasi direktör görevini yürütüyordu.

YOLU İKİ KEZ TÜRKİYE'DEN GEÇTİ

Anglo-sakson dünyanın bir başka etkili dış istihbarat kuruluşu CIA'in ilk kadın başkanı Gina Haspel'in yolu iki kez Türkiye'den geçti. Mevkidaşı Richard Moore gibi akıcı Türkçe konuşan Gina Haspel'in CIA'deki görevleri çerçevesinde 1987-1989 yılları arasında ve 2000'li yılların başında Türkiye'de bulunduğu biliniyor. Gizli operasyonlar alanında kariyere sahip Haspel'in Türkçe'yi 2000 yılında CIA'in Ankara'daki merkezinde istasyon şef yardımcısı olarak çalışırken öğrendiği açıklanan özgeçmişinde belirtildi. Haspel hakkında CIA başkanlığı öncesinde bazı görevlerinde waterboarding gibi işkence yöntemleri uyguladığına ilişkin ciddi suçlamalar yöneltiliyor. Kariyerinde Bakü istasyon şefliği de bulunan Haspel, 17 Mayıs 2018'de CIA başkanı seçildi.

ANKARA'YA FRANSIZ DEĞİL

Kıta Avrupa'sının merkez ülkelerinden Fransa'nın dış istihbarat servisi de Türkçe konuşan bir kariyer diplomata emanet edildi. Fransa'nın eski Ankara büyükelçisi Bernard Emie, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Fransız dış istihbarat birimi DGSE'nin başına 2017 yılında getirildi. Kıdemli bir diplomat olan Bernard Emie 2007-2010 yılları arasında Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği görevinde bulundu. Fransa-Türkiye ilişkilerinin fırtınalı bir döneminde Ankara'da büyükelçilik yapan Emie, yine benzer bir süreçte DGSE'yi yöneten isim. DGSE'nin Libya'da aktif faaliyette bulunduğu biliniyor. Bernard Emie, Türkiye'den sonra İngiltere ve Cezayir büyükelçilikleri pozisyonunda bulundu. Emie'nin Ortadoğu konusunda uzman bir isim olduğu da biliniyor.

Putin'in Türkolog kara kutusu

Sadece Batılı ülkelerde değil, Türkiye'nin kuzey komşusu Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çalışma ekibinde bulunan ve kara kutusu olarak tanımlanan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da akıcı Türkçe konuşmasıyla tanınıyor. Üniversite sınavında Türkçe bölümüne yönlendirilen Peskov, 1989 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümünden mezun oldu. Türkolog olan Peskov, Rus Dışişleri Bakanlığı'ndaki diplomatik kariyeri sürecinde Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde çeşitli görevlerde bulundu. Putin'in 2000 yılında Devlet Başkanı seçilmesiyle, Kremlin'de yükselen kariyeri başladı.

Sernur Yassıkaya
Yeni Şafak
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