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Soylu, Şırnak üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı

Soylu, Şırnak üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı
 31 Temmuz 2020 06:59
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Soylu, Şırnak üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı

Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım:

KurbanBayramı'nın bereketi ve Sefine Bölgesi'nin manevi iklimiyle Şırnak Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızla bayramlaşıyoruz

Anadolu Ajansı
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