Soylu, Şırnak üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı
Soylu, Şırnak üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı
|31 Temmuz 2020 06:59
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