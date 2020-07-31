1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı

İbadete açıldığı günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün ilk defa bayram namazı kılındı. Bayran namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı
 31 Temmuz 2020 07:11
Yazdır
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde ilk bayram namazı kılındı. Namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da bayram namazını Ayasofya'da kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş namaz sonrasında bayram hutbesi okudu.

Ayasofya-i Kebir Şerif-i Camiinde bayram sabahında sabah namazı kılındı. Gece saatlerinden itibaren bekleyen vatandaşlar, ezanın okunmasıyla içeri alındı. Güvenlik, temizlik ve dezenfektan çalışmalarının ardından namaz için vatandaşlar alınmaya başlandı. Kadın erkek, genç yaşlı, çok sayıda Müslüman namazı kıldıktan sonra tekbirler getirdi, dua etti.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı
31 Temmuz 2020 06:30		 Mehmetçiğe bayram nöbeti
31 Temmuz 2020 06:15
Bakan Soylu Şırnak'ta: Mehmetçiğin ailesiyle görüştü
31 Temmuz 2020 05:43		 Otomobil tutkunu damada araba kapısı hediye ettiler
30 Temmuz 2020 23:09
Bilim Kurulu üyesinden 65 yaş üzerine bayram uyarısı
30 Temmuz 2020 21:26		 İl Sağlık Müdürü'nden bayram namazı uyarısı
30 Temmuz 2020 21:07
Baba- oğul 27 yaşındaki otomobili elektrikli araca dönüştürdü
30 Temmuz 2020 20:27		 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kurban Bayramı temizliği
30 Temmuz 2020 19:26
Meteorolojiden 6 ilimiz için 'sağanak' uyarısı
30 Temmuz 2020 19:10		 Bakan Kurum: Su kaynaklarımız kuruma tehlikesiyle karşı karşıya
30 Temmuz 2020 18:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:13 - Yerli otomobil için 10 yılda 250 bin şarj istasyonu kurulacak07:11 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı06:59 - Soylu, Şırnak üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı06:50 - İstihbaratı yönetenlerin hepsi yolu Türkiye'den geçti06:30 - Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı06:15 - Mehmetçiğe bayram nöbeti
05:43 - Bakan Soylu Şırnak'ta: Mehmetçiğin ailesiyle görüştü02:15 - Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi00:56 - Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay uzatıldı00:03 - 2018 ve 2019 KPSS sonuçlarının geçerlilik tarihi uzadı mı?00:03 - 31 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Bu kampüste hayat var
00:00 - Üsküdar ile Güzel Günler Gelecek23:55 - 11 kişide koronavirüs tespit edildi, 530 kişi karantinaya alındı23:51 - Kurban etinde soğuk zincir uyarısı23:28 - İstanbul Valisi Yerlikaya, bayram denetimine katıldı23:22 - 3 ilde toplu taziye ziyaretleri yasaklandı
23:15 - Polis ekiplerinden bayram öncesi gece trafik denetimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2018 ve 2019 KPSS sonuçlarının geçerlilik tarihi uzadı mı?
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay uzatıldı
Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi
Üsküdar ile Güzel Günler Gelecek
31 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Bakan Soylu Şırnak'ta: Mehmetçiğin ailesiyle görüştü
Mehmetçiğe bayram nöbeti
İstihbaratı yönetenlerin hepsi yolu Türkiye'den geçti
Bu kampüste hayat var
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cas'ın trabzonspor'u reddetmesi 1
Liglerden küme düşmenin kaldırılması 1
leblebi 2
masanın kenarına vurarak soda açmak 2
alerji 2
29.07.2020 bilim kurulu toplantısı 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 2
bu sene ligde küme düşme olmasın 2
erik 1
sosyal medya düzenlemesinin meclisten geçmesi 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam