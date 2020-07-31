Eski damat dehşet saçtı: 4 ölü
|31 Temmuz 2020 07:24
|Yazdır
Edinilen bilgilere göre olay, Yüceyurt mahallesi İsmail Şirin caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 11 katlı sitenin 1. katında eski damat olduğu iddia edilen D.D. isimli şahıs, eski eşinin annesi Döndü Kandur'a, babası Turgut Kandur'a, kardeşi Serkan Kandur'a ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'a yanında bulunan silahla ateş etti.
Vücutlarının farklı yerinden yaralanan Serkan, Turgut ve Beyza Kandur olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Döndü Kandur ise hastanede hayatını kaybetti.
Olayın ardından cinayetin işlendiği apartmana gelen ölen şahısların yakınlarıysa sinir krizi geçirdi.Olayda hayatını kaybeden Beyza Kandur'un hamile olduğu öğrenildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Sivas'ta kendisiyle evlenmekten vazgeçen kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren şahıs, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yakalandı. Zanlı ilk ifadesinde öldürdüğü şahısların, kendisine bıçakla saldırmasının üzerine şahıslara ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Akşam saatlerinde Yüceyurt mahallesinde Kandur ailesinin yaşadığı evi silahla basan Dursun D. isimli şahıs, kendisiyle evlenmekten vazgeçen G.G.'nin ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü. Katil zanlısı, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalandı. Dursun G. İlk ifadesinde G.G. isimli kadınla aralarında sözlendiklerini ve kadının evlilikten vazgeçmesinin üzerine görüşmek için Kandur ailesinin yaşadığı eve gittiğini söylediği öğrenildi. Katil zanlısı, görüşme esnasında öldürdüğü şahısların bıçakla kendisine saldırdığını, kendisinin ise yanında bulunan tabancayla Kandur ailesine 10 el ateş ettiğini ifade ettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği silahla yakalanan Dursun G., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan katil zanlısı Dursun D.'nin eşinin geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybettiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eşini vahşice öldüren Türk subayı tutuklandı
31 Temmuz 2020 09:22
|Yozgat'ta ambulans devrildi: 3 yaralı
31 Temmuz 2020 08:01
|Komiser yardımcısını yaralayan şüpheli yakalandı
30 Temmuz 2020 23:05
|Otogarda 115 tüp kobra yılanı zehri ile yakalandılar
30 Temmuz 2020 19:22
|Anneanne ve torunun öldüğü yangında ev kundaklanmış
30 Temmuz 2020 18:16
|700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon
30 Temmuz 2020 18:04
|İkranur soruşturmasında 20 kişiden DNA örneği alındı
30 Temmuz 2020 17:25
|Niğde'de eski eşini öldüren zanlı tutuklandı
30 Temmuz 2020 16:21
|Bir kadın cinayeti daha: Barışalım diye götürdü, başından vurdu
30 Temmuz 2020 13:35
|Alanya'da marketten sigara çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
30 Temmuz 2020 13:15