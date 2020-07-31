1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'da bayram namazı stadyumda kılındı

Konya'da Kurban Bayramı namazı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda kılındı.
 31 Temmuz 2020 07:31
Yazdır
Konya'da bayram namazı stadyumda kılındı

Konya'da Kurban Bayramı namazı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda kılındı.

Ezan öncesi stat içerisinde yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Stat girişinde vatandaşların ateşleri ölçüldü. Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde bayram namazını kıldı.

Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle bayram namazı kısa süre içerisinde icra edildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir vekilin testi daha pozitif çıktı
31 Temmuz 2020 09:26		 Ayasofya'nın gizemi! Efsaneler boş çıktı
31 Temmuz 2020 08:43
Hukukçular göre polis yetkisini aştı
31 Temmuz 2020 08:33		 Korona ikinci kez kapıyı çalabilir!
31 Temmuz 2020 08:28
Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
31 Temmuz 2020 07:45		 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı
31 Temmuz 2020 07:11
Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı
31 Temmuz 2020 06:30		 Mehmetçiğe bayram nöbeti
31 Temmuz 2020 06:15
Bakan Soylu Şırnak'ta: Mehmetçiğin ailesiyle görüştü
31 Temmuz 2020 05:43		 Otomobil tutkunu damada araba kapısı hediye ettiler
30 Temmuz 2020 23:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:26 - Bir vekilin testi daha pozitif çıktı09:22 - Eşini vahşice öldüren Türk subayı tutuklandı08:59 - Cumhurbaşkanı telefonla askerlerin bayramını kutladı08:51 - 3266 TL'yi iade etmedi 277 bin TL ceza yedi08:43 - Ayasofya'nın gizemi! Efsaneler boş çıktı08:41 - 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk bayram namazını eda ettik'
08:33 - Hukukçular göre polis yetkisini aştı08:28 - Korona ikinci kez kapıyı çalabilir!08:15 - Muharrem İnce parti kuruyor, tarih belli oldu08:01 - Yozgat'ta ambulans devrildi: 3 yaralı07:45 - Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı07:31 - Konya'da bayram namazı stadyumda kılındı
07:27 - Yunanistan'a Türk İHA'sı07:24 - Eski damat dehşet saçtı: 4 ölü07:13 - Yerli otomobil için 10 yılda 250 bin şarj istasyonu kurulacak07:11 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı06:50 - İstihbaratı yönetenlerin hepsi yolu Türkiye'den geçti
06:30 - Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2018 ve 2019 KPSS sonuçlarının geçerlilik tarihi uzadı mı?
Eski damat dehşet saçtı: 4 ölü
Muharrem İnce parti kuruyor, tarih belli oldu
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay uzatıldı
3266 TL'yi iade etmedi 277 bin TL ceza yedi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı
Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi
Yerli otomobil için 10 yılda 250 bin şarj istasyonu kurulacak
Yunanistan'a Türk İHA'sı
Hukukçular göre polis yetkisini aştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bu sene ligde küme düşme olmasın 1
leblebi 2
Liglerden küme düşmenin kaldırılması 1
corona virüs vaka sayısı 1
brahim darri 1
açacakla soda açmak 3
çeyrek altın 3
fabrice n'sakala 2
eserekli 2
bu mesajı 15 kişiye gönder 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam