Konya'da bayram namazı stadyumda kılındı
Konya'da Kurban Bayramı namazı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda kılındı.
|31 Temmuz 2020 07:31
|Yazdır
Konya'da Kurban Bayramı namazı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda kılındı.
Ezan öncesi stat içerisinde yerlerini alan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Stat girişinde vatandaşların ateşleri ölçüldü. Ezanın okunmasının ardından vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde bayram namazını kıldı.
Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle bayram namazı kısa süre içerisinde icra edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bir vekilin testi daha pozitif çıktı
31 Temmuz 2020 09:26
|Ayasofya'nın gizemi! Efsaneler boş çıktı
31 Temmuz 2020 08:43
|Hukukçular göre polis yetkisini aştı
31 Temmuz 2020 08:33
|Korona ikinci kez kapıyı çalabilir!
31 Temmuz 2020 08:28
|Çanakkale'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
31 Temmuz 2020 07:45
|Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı
31 Temmuz 2020 07:11
|Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek-Haritalı
31 Temmuz 2020 06:30
|Mehmetçiğe bayram nöbeti
31 Temmuz 2020 06:15
|Bakan Soylu Şırnak'ta: Mehmetçiğin ailesiyle görüştü
31 Temmuz 2020 05:43
|Otomobil tutkunu damada araba kapısı hediye ettiler
30 Temmuz 2020 23:09