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Muharrem İnce parti kuruyor, tarih belli oldu

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan ve Kılıçdaroğlu'na karşı parti içi muhalefetin başını çeken Muharrem İnce parti kuruyor
 31 Temmuz 2020 08:15
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Muharrem İnce parti kuruyor, tarih belli oldu

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin adayı olan ve Kılıçdaroğlu'na karşı parti içi muhalefetin başını çeken Muharrem İnce'nin parti kuracağını yazdı.

İşte Bayer'in yazısının ilgili kısmı:

CHP'den cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurultaydaki gelişmelerden sonra arkadaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yaptığı, bunun sonucunda 'esas' CHP ilkelerine bağlı bir parti kurulması kararı aldıkları öğrenildi. İnce'ye yakın bir isim 'partinin kuruluşunun 15 Eylül'de açıklanacağını' söyledi. Partinin kuruluşunun Hakkari'de ilan edileceği de bir başka bilgi olarak belirtiliyor.

CHP'den 'dışlanmış, küstürülmüş, tepkili' bazı isimlerin parti kuruluşunda yer alacağı belirtilirken, geçmişte İnce'nin yanında yer alan bazı isimlerin de İnce ile hareket edeceği açık açık ifade ediliyor.

"Nasıl bir parti" sorusuna şu cevap verildi: "Atatürkçü, laik, ortanın solu, milli değerlere bağlı bir parti... CHP'nin yapamadıklarını yapacak bir parti... Üç-beş oy için kendi ideolojisinden ödün vermeyen Atatürkçü bir parti..."

Halkın talebi konusunda bir çalışma var mı? "Halktan bir talep gelmeseydi, böyle bir çalışma yapılmazdı. Yapıldı ki ilk ankette oy oranı 12.4 çıktı. O nedenle Hakkari'den Edirne'ye herkesle kucaklaşacaklarını söylüyor Sayın İnce."

'Ulusal parti' adını sordum. "Bunları Sayın İnce açıklayacak" cevabını aldık.
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