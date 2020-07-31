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Sayıştay Başkanlığı görevde yükselme soru ve cevapları

Sayıştay Başkanlığı Görevde Yükselme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarlarını yayınladı.
 31 Temmuz 2020 09:44
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Sayıştay Başkanlığı görevde yükselme soru ve cevapları

Sayıştay'dan yapılan açıklama:

Görevde Yükselme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları

Görevde Yükselme Sınavına ilişkin 21.05.2020 tarih ve E.19011751 sayılı Başkanlık duyurusunun soruların ilanı, sonuçların duyurulması ve itiraz başlıklı 8 inci maddesi uyarınca 20.07.2020 tarihinde yapılan yazılı sınava ilişkin sorular ve cevap anahtarları ekte sunulmuştur.

İlgililere duyurulur.

1 - Yazı İşleri Müdürü A Kitapçığı Soruları
2 - Şef A Kitapçığı Soruları
3 - Memur A Kitapçığı Soruları
4 - Yazı İşleri Müdürü A Kitapçığı Cevap Anahtarı
5 - Şef A Kitapçığı Cevap Anahtarları
6 - Memur A Kitapçığı Cevap Anahtarları

Memurlar.Net
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