Malatya'da korkutan deprem
AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|31 Temmuz 2020 09:45
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Malatya'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
MALATYA'DA 3.9 ŞİDDETİNDE DEPREM!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Malatya'da 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Hekimhan ilçesi olan deprem, 4 kilometre uzaklıktaki Yazıhan ilçesinde de yoğun olarak hissedildi. Alınan ilk bilgilere göre bölgede herhangi bir can ya da mal kaybı oluşmazken kısa süreli bir panik yaşandı.
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