'Halka açıyoruz' denilen koru imara açıldı
|31 Temmuz 2020 09:47
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Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Tarihi Hacıosman Korusu barındırdığı habitat çeşitliliği ile yıllarca İstanbul'un güzelliğini yansıttı. Koru 17 Mart 2014'te dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından yapılan düzenleme ve parklarıyla birlikte İstanbulluların hizmetine sunuldu. Hacısoman Metrosu çıkışı itibariyle başlayan korunun İstanbullular tarafından pek bilinmemesi CHP'li yönetime fırsat doğurdu. İstanbulluların park, yürüyüş parkuru, piknik alanları, eğlence alanları ve göletleriyle 6 yıldır hizmette olan tarihi Hacıosman Korusu'nun ismi 19 Mayıs 2020'de Atatürk Kent Ormanı olarak değiştirilerek tekrar açılışı yapıldı. Temmuz ayı İBB Meclisi'nde ise korunun adı Hacıosman Atatürk Kent Ormanı olarak tanımlandı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Ancak, Birinci Derece Sit alanı olan koruda çekilen görüntüler aralıksız olarak inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğünü ortaya çıkardı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, söz konusu olayla alakalı olarak, "Yine çevre katliamı, yine EkoFelaket! 1. derece sit alanı vasfına sahip Hacıosman Korusu'nda CHP'li İBB Başkanı EkoFelaket kaçak binalar dikiyor. İlçe Başkanlarıyla "zabıtacılık" oynayan "kamelya röntgencisi" CHP İl Başkanı sanırım bu sefer "erketecilik" yapıyor!" ifadelerini kullandı.
KALFASINA İHALE ETMİŞTİ
Hacıosman Korusu'nun yollarının ve bakımının yapımı için İBB tarafından Mart ayında ihale açılmıştı. İhaleyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde sahibi olduğu inşaat firmalarının eski kalfası olan Adem Soytekin'in sahibi olduğu Sulkar İnşaat Yatırım Sanayi Anonim Şirketi özel davet ile çağırılarak 26 milyon 605 bin 863,77 TL bedel karşılığında almıştı.
Barış Savaş
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