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Şehit eşi ama maaş alamıyor

Müzeyyen Hekimoğlu çocuk yaşta gelin oldu. Eşi askerdeyken şehit düştü. Resmi nikahı olmadığı için ne kendisi ne oğlu şehit yakını haklarından yararlanamadı. Yıllarca hukuk mücadelesi vererek oğluna haklarını kazandırdı ama kendisi hala şehit eşi sayılmıyor. Maddi sıkıntı yaşayan Müzeyyen hanım şehit maaşını alabilmek için yardım bekliyor
 31 Temmuz 2020 09:49
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Şehit eşi ama maaş alamıyor

Diyarbakır Silvan'da dünyaya gelen Müzeyyen Hekimoğlu, 1992'de henüz 13 yaşındayken amcasının oğlu Münir Korhan ile evlendirildi. Çiftin bir oğlu bir de kızı dünyaya geldi. Münir askerdeyken ateşli hastalık geçiren kız bebek, 15 aylıkken öldü. Münir Korhan'da, 1996'da Erzincan'da PKK saldırısında şehit oldu. 15 askerle birlikte şehit düşen Münir Korhan'ın naaşına bir tülü ulaşılamadı. Çocuk yaşta evlendiği için resmi nikahı olmayan Müzeyyen'e şehit maaşı bağlanması için mahkeme kararıyla babası yaşını büyüttü. Ancak yasal mirasçısı olarak şehidin maaşı kendi annesine, tazminatı da ağabeyine verildi. Oğlu Mehmet Sıddık Korhan da kayıtlarda şehit oğlu görünmediği için mirasçı sayılmadı. Anne, oğlu için 1997'de babalık davası açtı. Şehidin naaşı olmasa da Kemah'taki birliğinde bulunan kan örneği ve parmak izi analiz sonuçlarıyla Mehmet Sıddık'ın yüzde 99.99 Münir Korhan'ın oğlu olduğu netlik kazandı. Mehmet Sıddık'a Mehmetçik Vakfı'ndan eğitimi için burs sağlanırken, 20 yaşına geldiğinde de askerlikten muaf tutuldu ve şehit kontenjanından kamuda istihdam edildi.

13 yaşında çocuk gelin olan ve Silvan'da 2 göz bir evde oğlu ile birlikte yaşamaya çalışan Müzeyyen Hekimoğlu (41), "Oğlum haklarını aldı, ama ben alamadım. Nüfus kayıtlarında ben annesi, eşim de babası görünüyor. Ben hayatım boyunca eşimin hatırasına bağlı ve sadık kalıp evlenmediysem bu çocuk kendi kendime mi oldu. Cumhurbaşkanımızdan ve ilgili bakanlıklarımızdan bana Allah rızası için yardım etsinler. Dilenci gibi kaymakamlıktan yardım almak istemiyorum. Tansiyon ve şeker hastasıyım eşimin maaşı benim kanuni ve yasal hakkımdır. Hiçbir gelirim yok, hastaneye bile gidemiyorum. İlaçlarımı oğlum alıyor. İşsiz kaldığım için kaymakamlık desteğiyle temizlik dükkanı açtım. Evlere ve işyerlerine temizliğe gidiyordum. Ancak annem yatalak hasta olunca dükkanı kapattım. Annem de kısa süre önce hayatını kaybetti. Bu kez kaymakamlık bana kapattığım işyeri için vergi borcu çıkarmış ve hakkımda icra takibi başlatmışlar.

Bu parayı ödemediğim takdirde hapse gireceğimi söylediler. Doğduğumdan beri yüzüm bir gün olsun gülmedi. Allah rızası için o şehidimizin biraz hatırı varsa eşimin haklarından yararlanmam için bana yardım eli uzatsınlar" diyerek gözyaşı döktü.

Özgür Cebe
Sabah
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