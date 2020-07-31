Aile Bakanı Selçuk Türk-İş'in 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Türk-İş'in 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
|31 Temmuz 2020 10:13
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş'in 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, konfederasyonun 68'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Başkan Ergün Atalay ve Türk-İş üyelerini tebrik etti.
Türk-İş'in, Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu olduğunu belirten Selçuk, "Çalışan ve üreten büyük Türkiye hepimizin ortak hedefi." ifadesini kullandı.
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