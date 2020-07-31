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Dolar/TL, 6,97 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla uluslararası piyasalarda güne düşüşle başlamasının ardından 6,9735 seviyelerinde bulunuyor.
 31 Temmuz 2020 10:19
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Dolar/TL, 6,97 seviyesinden işlem görüyor

Dün en düşük 6,9631 ve en yüksek 7,0126 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,9955'ten tamamladı.

Yurt içinde piyasaların Kurban Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğu bugüne ise uluslararası piyasalarda düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 6,9735 seviyelerinde hareket ediyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 8,2970 ve sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 9,1580 seviyelerinde bulunuyor.

Bir süredir içinde bulunduğu düşüş eğilimine devam eden dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 92,6 seviyesinden işlem görüyor. Avro/dolar paritesi ise Mayıs 2018'den bu yana ilk kez 1,19 seviyesinin üzerine çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,4 artışla 1,1903 seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de kişisel tüketim harcamaları, çekirdek PCE ve Şikago Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin açıklanacağını söyledi.

Teknik açıdan 6,97 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması durumunda 7,10-7,20 aralığının takip edileceğini aktaran analistler, 6,95'in ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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