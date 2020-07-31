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Akar ve TSK komuta kademesi 'hudut kartallarıyla' bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Yunanistan sınırının sıfır noktasındaki 1. Hudut Bölük Komutanlığını ziyaret ederek "hudut kartalları" ile bayramlaştı
 31 Temmuz 2020 10:50
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Akar ve TSK komuta kademesi 'hudut kartallarıyla' bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da planlı tatbikatların devam ettiğini belirterek, "Bunlar hep planlı tatbikatlar. Bazıları bunlara başka anlamlar yüklüyorlar. Planlı tatbikatlar yaparak oradaki eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Şu anda da faaliyet başarıyla devam ediyor." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Yunanistan sınırının sıfır noktasındaki 1. Hudut Bölük Komutanlığına geldi.

Burada hudut tekmili alan Akar, bölük komutanına Türk bayrağı hediye etti. Bölük komutanı da kendisine emanet edilen şanlı bayrağı öperek teslim aldı. "Hudut kartalları" ile kahvaltıda bir araya gelen Akar ve TSK komuta kademesi, Mehmetçiğin bayramını da kutladı.

- "Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız"

Bayramlaşma töreninde konuşan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere yurt içinde ve sınır ötesinde vatana ve asil millete yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla azim ve kararlılıkla mücadeleyi sürdürdüğünü belirtti.

"Asil milletimizin bu güzel vatanımızda rahat ve huzur içinde yaşayabilmesi siz hudut kartallarının başarısına bağlı" ifadesini kullanan Akar, kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı Mehmetçiği kutladı.

Son dönemde yaşanan düzensiz göç ile mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Akar, "İnsani trajedilerin yaşanmaması için yapılması gereken ne varsa tarihimizden, atalarımızdan bize miras kalan milli ve manevi değerlerimiz ile mesleki değerlerimiz çerçevesinde büyük bir asalet ve hassasiyetle görevlerimizi yapıyoruz." diye konuştu.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız." dedi. Gelinen noktada sağlanan başarılı sonuçlarda en büyük payın şehit ve gazilerde olduğunu ifade eden Akar, şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerin paylaştı.

- "Kimse oldubittilere bel bağlamasın"

Diğer savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki faaliyetlere de değinen Akar, şunları söyledi:

"Çok açık ve net şekilde biz, uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, diyalogdan, barışçıl yol ve yöntemlerin kullanılmasından yanayız. Bu konularda bize düşen ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, TSK olarak hiçbir şekilde ne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, halkımızın ne de KKTC'nin Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'deki hak, alaka ve menfaatlerinden taviz vermemiz, geri adım atmamız söz konusu değil. Bu konuda son derece azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz. Herhangi bir şekilde oldubittilere kimse bel bağlamasın. Türkiye'nin, KKTC'nin olmadığı herhangi bir çözümün de hiçbir şekilde çözüm olmayacağının bilinmesini istiyoruz. Yunanlı komşularımızla bazı temaslarımız var. Daha önce iki kez Atina'da, bir kez Ankara'da toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün de tekrar Ankara'da yapılmasını bekliyoruz. Toplantılarda birtakım sorunların da çözülebilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz."

- "Faaliyet başarıyla devam ediyor"

Ermenistan'ın 16 Temmuz'daki Azerbaycan'a saldırısını hatırlatan Akar, "Azerbaycan Türkü bizim can kardeşimizdir. Onlar bizim canımızdır, dostumuzdur, onların kederlerini ve kıvançlarını paylaşıyoruz. Bu saldırıyı nefretle kınıyoruz." dedi. Saldırıda şehit olanlara rahmet dileyen Akar, şunları söyledi:

"Şu anda bizim orada yıllık planlı tatbikatımız var. Kara ve hava kuvvetleri unsurlarımız Azerbaycan'da kardeşlerimizle birlikte kapsamlı, iki ülke silahlı kuvvetleri için de yararlı çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz her zaman olduğu gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan'ın güçlenmesi için yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, imkanlarımızı bu yönde kullandık, bundan sonra da kullanmaya devam edeceğiz. Şu anda devam etmekte olan Turaz Kartalı Tatbikatı ile Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tatbikatımız var. Bunlar hep planlı tatbikatlar. Bazıları bunlara başka anlamlar yüklüyorlar. Planlı tatbikatlar yaparak oradaki eğitim faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Şu anda da faaliyet başarıyla devam ediyor."

- Bayramlarını kutladı

Sözlerinin sonunda Akar, Mehmetçiğin, Kurban Bayramı'nı tekrar kutlayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde, asil milletimizin sevgisinden, duasından ve güveninden aldığı ilhamla kendisine verilen görevleri dağ, bayır demeden yaptı, yapmaya devam ediyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. TSK görevinin başında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yapılması gereken ne varsa bunların hepsini gözünü kırpmadan bugüne kadar yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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