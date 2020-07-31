Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci

- Yeme-içme hizmetlerinde KDV'nin yıl sonuna kadar yüzde 1'e düşürülmesi sevinçle karşılandı. Salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıkları belirten temsilciler, sektöre "can suyu" olarak nitelendikleri kararla birlikte fiyatlarda da indirime gideceklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün gece twitter hesabından yaptığı açıklamada, bayram öncesinde başta esnaf olmak üzere tüm vatandaşlara müjdesi olduğunu, pek çok faaliyet ve hizmette yıl sonuna kadar vergi indirimine gidildiğini bildirmişti.

Bugün Resmi Gazete'de de yayımlanan kararla birlikte KDV indirimlerinin uygulandığı sektörlerden birisi de yeme-içme hizmetleri oldu. Söz konusu işletmelerde KDV oranı 2020 sonuna kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü.

Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi sevinçle karşılandı. Salgından en çok etkilenen sektörler arasında yer aldıkları belirten sektör temsilcileri, sektöre "can suyu" olarak nitelendikleri kararla birlikte fiyatlarda da indirime gideceklerini bildirdi.

- "Restoranlarda fiyatlar düşecek, cirolar artacak"

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararın sektöre hayırlı olmasını diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının en çok etkilenen sektörlerin başında geldiklerini dile getiren Bingöl, "Bu iyileşme sektörümüz için can suyu niteliği taşıyor." dedi.

Yıllardır gerek medya aracılığıyla yaptıkları açıklamalarda, gerekse ilgili makamlarla gerçekleştirdikleri görüşmelerde yüzde 1 KDV ile aldıkları eti yüzde 8 oranla sattıklarını dile getirdiklerini anlatan Bingöl, bu konunun yıl sonuna kadar çözüme kavuştuğunu söyledi.

Bingöl, restoranlarda KDV indirimiyle yüzde 7'lik indirim uygulayacaklarını kaydederek, "Bu indirimimiz sayesinde cirolarımızda yüzde 20-30 aralığında artış bekliyoruz. İki milyon insanın istihdam edildiği, yıllık yaklaşık 140 milyar liralık bir hacme ulaşan sektörümüze bu zorlu süreçte son derece önemli bir destek sağlandı." dedi.

Ramazan Bingöl, söz konusu destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür etti.

- "Sektör adına çok nemli bir gelişme"

Gastronomi Turizm Derneği Üyesi Ahmet Sait Tütünci, KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin sektör adına çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, salgın sürecinden sonra darboğaza giren gıda sektörü için canlandırıcı etkisinin olacağını söyledi.

İndirimin, sektörde ciro üzerinden en az yüzde 7'lik bir teşvik etkisi oluşturacağını dile getiren Tütünci, "KDV indirimiyle sektörümüzde kaliteli ürün kullanımıyla rekabetin üst seviyeye taşınacak, güçlü rakipler sayesinde yeni güçlü firmalar ortaya çıkabilecektir." dedi.

Tütünci, KDV indirimiyle Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan, onlarca sektörü direkt etkileyen yeme-içme hizmetlerinde önemli bir ilerleme sağlanacağını kaydetti.

Kararın haksız rekabeti ortadan kaldıracağını, merdivenaltı imalat yapan firmaların ürünlerinin tedarik zincirinde yer alamayacağını vurgulaya Tütünci, "Nihayetinde kaliteden ödün vermeyen firmaların ürünleri ön plana çıkacak ve kayıtdışı üretimin de önü kesilmiş olacaktır." diye konuştu.