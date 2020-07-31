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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde jandarma ve emniyet güçlerince yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi."
 31 Temmuz 2020 12:05
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İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: "Siirt'in Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde jandarma ve emniyet güçlerince yapılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi."

Anadolu Ajansı
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