Jandarmadan Kastamonu'daki kanyonda 'cüzdan kurtarma' operasyonu
|31 Temmuz 2020 12:50
|Yazdır
Kayalara vidalarla çivilenen ahşap platform ile gezilebilen ve doğal güzellikleri ile ilgi çeken Horma Kanyonu'nda gezinti yapan A.U (40), içinde kimlik kartı, kredi kartları ve evrakları bulunan cüzdanını düşürdü.
A.U'nun yardım istemesi üzerine cüzdanı bulması için İl Jandarma Komutanlığı JAK timi görevlendirildi.
JAK timinden dağcılıkta uzman bir personel, halatla 25 metre derinlikteki kanyonun içine girdi.
Jandarma personeli, aldığı cüzdanı, tırmanış yaparak platforma ulaşıp sahibine teslim eti.
A.U. ve ailesi, JAK timine yardımı için teşekkür etti.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma Arama Kurtarma Timi, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Valla Kanyonu, Horma Kanyonu, Çatak Kanyonu ve Ilıca Şelalesi bölgelerinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmektedir." ifadesine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Uyudukları sırada üstlerine baca yıkılan çift öldü
31 Temmuz 2020 12:29
|Baklavaların arasında sahte pasaport ele geçirildi
31 Temmuz 2020 11:42
|Rüşvet operasyonunda tutuklu sayısı 7'ye yükseldi
31 Temmuz 2020 11:14
|Eşini vahşice öldüren Türk subayı tutuklandı
31 Temmuz 2020 09:22
|Yozgat'ta ambulans devrildi: 3 yaralı
31 Temmuz 2020 08:01
|Eski damat dehşet saçtı: 4 ölü
31 Temmuz 2020 07:24
|Komiser yardımcısını yaralayan şüpheli yakalandı
30 Temmuz 2020 23:05
|Otogarda 115 tüp kobra yılanı zehri ile yakalandılar
30 Temmuz 2020 19:22
|Anneanne ve torunun öldüğü yangında ev kundaklanmış
30 Temmuz 2020 18:16
|700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon
30 Temmuz 2020 18:04