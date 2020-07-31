Bahçeli, sosyal medya paylaşımlarına başladı
|31 Temmuz 2020 13:29
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Temmuz'da ara verdiği sosyal medya paylaşımlarına, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tekrar başladı.
Twitter hesabında, Süper Lig'e yükselen son takım olan Fatih Karagümrük'ü kutlayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
"Zafer ayında zaferle Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük Spor'a başarılar diliyorum. Başta kulüp başkanı Süleyman Hurma olmak üzere, teknik heyeti, futbolcuları ve yiğit Karagümrük taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
Bahçeli, paylaşımında, Fatih Karagümrük formasının olduğu bir fotoğrafa da yer verdi.
- Sosyal medya düzenlemesini içeren kanuna tam destek
Bahçeli, 1 Temmuz'da sosyal medya hesabından en son şu paylaşımda bulunmuştu:
"Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim."
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