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PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan 12 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan 12 kilogram el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.
 31 Temmuz 2020 14:12
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PKK'lı teröristlerce menfeze tuzaklanan 12 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde Dargeçit-Kılavuz yoluna patlayıcı tuzaklandığı bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede asfalt yoldaki menfeze patlayıcı tuzaklandığının belirlenmesi üzerine bölgeye Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) sevk edildi.

Piknik tüpüne tuzaklanan 12 kilogram el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Bölgedeki aramada patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.
Anadolu Ajansı
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