Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma yoğunluğu
|31 Temmuz 2020 14:34
|Yazdır
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ikinci cuma namazı cami ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.
Kurban Bayramının ilk günü kılınan cuma namazı nedeniyle Ayasofya-i Kebir Camii'nde büyük bir yoğunluk yaşandı.
Camiye girişler kontrollü yapılırken, içeride yer bulamayan vatandaşlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı. Namaz kılanların içinde kadınların da olduğu görüldü.
- Vatandaşlar, camiyi ziyaret etti
Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek kontrollü şekilde camiye alındı.
Vatandaşlar camide de namaz kılıp, dualar etti. Bazı ziyaretçiler de cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti. Vatandaşların yanı sıra kafileler halinde Sultanahmet'e gelen turistler de rehberler eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.
Bu arada polisler ve güvenlik görevlileri, vatandaşları ve turistleri, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Temizlik görevlileri de cami içi ve çevresinde çalışma yaptı.
Aileler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'ni görmek için alana geldiklerini ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hacı adayları Müzdelife yolunda
31 Temmuz 2020 14:54
|Kaymakamlık kesemeyen vatandaşların adına kurban kesti
31 Temmuz 2020 13:05
|Acemi kasaplar hastanelik oldu
31 Temmuz 2020 12:18
|Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor
31 Temmuz 2020 11:25
|Elini sokan arıyı bıçaklamak isterken hastanelik oldu
31 Temmuz 2020 11:09
|Maske, poşet, şişe...'Utandıran fotoğraflar'
31 Temmuz 2020 10:44
|Malatya'da korkutan deprem
31 Temmuz 2020 09:45
|Bir vekilin testi daha pozitif çıktı
31 Temmuz 2020 09:26
|Ayasofya'nın gizemi! Efsaneler boş çıktı
31 Temmuz 2020 08:43
|Hukukçular göre polis yetkisini aştı
31 Temmuz 2020 08:33