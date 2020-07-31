Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma yoğunluğu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ikinci cuma namazı cami ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Kurban Bayramının ilk günü kılınan cuma namazı nedeniyle Ayasofya-i Kebir Camii'nde büyük bir yoğunluk yaşandı.

Camiye girişler kontrollü yapılırken, içeride yer bulamayan vatandaşlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı. Namaz kılanların içinde kadınların da olduğu görüldü.

- Vatandaşlar, camiyi ziyaret etti

Cuma namazından sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek kontrollü şekilde camiye alındı.

Vatandaşlar camide de namaz kılıp, dualar etti. Bazı ziyaretçiler de cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti. Vatandaşların yanı sıra kafileler halinde Sultanahmet'e gelen turistler de rehberler eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Bu arada polisler ve güvenlik görevlileri, vatandaşları ve turistleri, sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Temizlik görevlileri de cami içi ve çevresinde çalışma yaptı.

Aileler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'ni görmek için alana geldiklerini ifade etti.