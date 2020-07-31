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Kurban pazarında et paylaşımı kavgası! 3 yaralı
Tuzla'da iki grup arasında et paylaşımı sırasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı.
|31 Temmuz 2020 14:42
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Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü.
İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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