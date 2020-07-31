Bakan Koca'dan maskeli bayram mesajı
|31 Temmuz 2020 15:14
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da 'Bayram kıyafetleri tamam mı?' yazılı maske fotoğrafı paylaşarak, bayramda maskenin önemine dikkat çekti.
Bakan Koca, Kurban Bayramı'nın ilk günü maske mesajı verdi. Koca, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede 3 önemli kuraldan birisi olan maskenin fotoğrafını, 'Bayram kıyafetleri tamam mı?' notuyla Twitter hesabında paylaştı. Koca, böylece bayram boyunca kalabalıklarda ve ziyaretlerde maske takmanın önemine dikkat çekti.
'BAYRAMI İZLEYEN GÜNLERİMİZ İYİ OLSUN'
Bakan Koca, Twitter'da başka bir paylaşımında ise vatandaşların bayramını kutlayarak, "Ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini, kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilediğimiz Kurban Bayramımız mübarek olsun. Önümüzdeki günlerin huzurlu ve sağlıklı olması için salgın hastalığa karşı alınması gereken tedbirleri alalım. Bayramı izleyen günlerimiz de iyi olsun" ifadelerini kullandı.
'EL ÖPTÜRMEYELİM, EL ÖPMEYELİM'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "El öptürmeyelim, el öpmeyelim. Büyük küçük, elimizden geleni yapalım" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İki ilde yeni karantina kararları alındı
31 Temmuz 2020 16:17
|Şans oyunlarında devir vakti geldi
31 Temmuz 2020 16:06
|Türk F-16'ları Azerbaycan'da
31 Temmuz 2020 11:11
|Akar ve TSK komuta kademesi 'hudut kartallarıyla' bayramlaştı
31 Temmuz 2020 10:50
|Aile Bakanı Selçuk Türk-İş'in 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
31 Temmuz 2020 10:13
|'Halka açıyoruz' denilen koru imara açıldı
31 Temmuz 2020 09:47
|İptal edilen siparişin para iadesini yapmayan firmaya büyük ceza
31 Temmuz 2020 08:51
|İstanbul Valisi Yerlikaya, bayram denetimine katıldı
30 Temmuz 2020 23:28
|3 ilde toplu taziye ziyaretleri yasaklandı
30 Temmuz 2020 23:22
|Polis ekiplerinden bayram öncesi gece trafik denetimi
30 Temmuz 2020 23:15