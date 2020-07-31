1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu ilde normalleşme döneminde 532 yeni vaka

Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 60 günde 532'ye yükselirken, bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 19'a ulaştı
 31 Temmuz 2020 15:36
Yazdır
Bu ilde normalleşme döneminde 532 yeni vaka

Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 60 günde 532'ye yükselirken, bugüne kadar ölenlerin sayısı ise 19'a ulaştı.

Karabük'te Covid-19 salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vak'a sayısı 712 oldu. Bu süreçte 19 vatandaş korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 651 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ramazan Bayramı öncesi alınan sıkı tedbirler ile korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından kentteki hızlı vak'a artışları görüldü. 'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemine geçildiği 1 Haziran 2020 tarihinden itibari ile pozitifli vak'a sayısı 532 oldu. Tablonun her geçen gün ağırlaşması, kentteki vatandaşları tedirgin ederken, kent genelinde Mart- Mayıs ayları arasında 180 kişi korona virüse yakalanmış, bunlardan 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, il sağlık Müdürlüğü kentte bugüne kadar 13 bin civarında PCR testi yapıldığını bildirerek, "Şu an hastanemizde 42 korona virüslü pozitif hastamız tedavi görüyor. Bu hastalarımızdan 4'ü yoğun bakımda takip ediliyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan biri ise entübe durumda" ifadeleri kullanıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Termometreler 41 dereceyi gösterdi, sosyal mesafe ve maske unutuldu
31 Temmuz 2020 15:59		 11 kişide koronavirüs tespit edildi, 530 kişi karantinaya alındı
30 Temmuz 2020 23:55
D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor
30 Temmuz 2020 22:20		 Kuşadası tatilcilerin akınına uğradı
30 Temmuz 2020 21:31
TOGG fabrikası yakınındaki köyde arsa fiyatları arttı
30 Temmuz 2020 20:09		 Tortum Şelalesi Bayram'da ziyaretçilerini ağırlayacak
30 Temmuz 2020 20:02
Arife günü sosyal mesafesiz bayram alışverişi
30 Temmuz 2020 18:02		 İzmir'de orman yangını çıktı
30 Temmuz 2020 17:56
CİMER'den kurbanlık isteyen vatandaşa, Bakan Pakdemirli'den hediye koç
30 Temmuz 2020 17:12		 Marmaris'e 24 saatte 21 bin araç giriş yaptı
30 Temmuz 2020 17:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:49 - Rize'de balkondan düşen 15 yaşındaki çocuk öldü16:41 - Radar için uyardığı sürücü tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü16:33 - Koronavirüs için uyarmıştı... 2 gün sonra can verdi16:17 - İki ilde yeni karantina kararları alındı16:06 - Şans oyunlarında devir vakti geldi15:59 - Termometreler 41 dereceyi gösterdi, sosyal mesafe ve maske unutuldu
15:49 - Kasaplar ve vatandaşların kurban derisi kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı15:45 - 'Aldatıldım' diyen Ahmet Tilki'nin başka kadınla fotoğrafları çıktı15:36 - Bu ilde normalleşme döneminde 532 yeni vaka15:32 - NASA duyurdu: Mars'a gidemeyiz ama ona en yakın yer Türkiye'de15:28 - Polis memuru, polis eşini kendi elleriyle toprağa koydu15:23 - 'Türkiye'de hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak'
15:14 - Bakan Koca'dan maskeli bayram mesajı15:04 - İYİ Partili Türkkan'ın kaçak yapıları mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor14:54 - Hacı adayları Müzdelife yolunda14:46 - Balıkesir ve Bursa'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı14:42 - Kurban pazarında et paylaşımı kavgası! 3 yaralı
14:36 - AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İptal edilen siparişin para iadesini yapmayan firmaya büyük ceza
2018 ve 2019 KPSS sonuçlarının geçerlilik tarihi uzadı mı?
Vefat eden memurların eş ve çocukları için hak sahipliği tablosu
Kurban pazarında et paylaşımı kavgası! 3 yaralı
Eşini vahşice öldüren Türk subayı tutuklandı
Uyudukları sırada üstlerine baca yıkılan çift öldü
Muharrem İnce parti kuruyor, tarih belli oldu
Eski damat dehşet saçtı: 4 ölü
Bir vekilin testi daha pozitif çıktı
NASA duyurdu: Mars'a gidemeyiz ama ona en yakın yer Türkiye'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erik 1
çeyrek altın 3
leblebi 2
Ayasofya'ın ibadete açılması 1
bu mesajı 15 kişiye gönder 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
cas'ın trabzonspor'u reddetmesi 1
kim korkar sosyal fobiden 1
yorgan döşek yatmak 1
Liglerden küme düşmenin kaldırılması 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam