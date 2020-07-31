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Yatalak anneye işkence kamerada

Elazığ'da bir şahıs yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi
 31 Temmuz 2020 18:05
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Elazığ'da bir şahıs yatalak annesine işkence yaparak hastanelik etti, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, önceki gün merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Güzel Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak olan 3 çocuk annesi Rahime D., oğlu A.D tarafından işkenceye maruz kaldı. O anlar ise evdeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde Şahıs, annesinin ağzını sıkması ve ardından bez sokmaya çalışması ile yaşlı kadının göz yaşları içerisinde feryat etmesi yer aldı.

Çekilen görüntü, merkeze bağlı Yolüstü köyünde oturan torunu Muhammet D'ye gönderildi. Görüntüleri gören torunu, köy muhtarı Mehmet Bayram ile birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Eve giden polis şahsı gözaltına alırken, kadın ise köye getirildi. Haber verilmesi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri doktorla birlikte köye gitti. Yapılan muayenede vücudunun çoğu yerinde ve dilinde morluklar olan kadın, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Şüpheli evlat ise polis tarafından gözaltına alınıp ifadesi sonrası adliyeye sevk edildi.Mahkemeye çıkartılan şahıs denetimli serbestlik şartı ile serbest kaldı.

Babaannesi yapılanın büyük bir vahşet olduğunu belirten Muhammet D., "Görüntü Eskişehir'deki dayımın oğluna ve ardından bana geldi. Hemen hareket geçerek gerekeni yaptık. Polisle eve gittik ve adam gözaltına alındı. Babaannemin vücudunda morluklar var. 2 kolu ve diz kapakları kömür gibiydi. Yanağı kıpkırmızı olmuştu. Dili mosmordu. Nasıl bir insan bu. Dilinin altındaki ince tabakayı bile koparmış. Şuan yoğun bakımda yatıyor. Ben daha ne söyleyeyim. Denetimli olarak serbest bırakılmış. Daha fazla ceza almasını istiyoruz. Bunun gibi insanlar dışarıda dolaşmasın" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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