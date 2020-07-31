1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki ilde yeni karantina kararları alındı

İki ilde yeni koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı alındı
 31 Temmuz 2020 16:17
Yazdır
İki ilde yeni karantina kararları alındı

BATMAN

Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Çukur Çeşme Mahallesi'nde 1, Yoloğzı Mahallesi'nde 1 ve Çukuryurt köyüne bağlı Tutumlu mezrasında da 1 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla, korona virüse yakalanan 3 kişinin oturduğu evlere 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi. Güvenlik güçleri tarafından evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekiplerinin de evlerde oturanlara test işlemine başladığı öğrenildi.

ÇORUM

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Derinöz köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağı bildirildi.

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı, köyde herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şans oyunlarında devir vakti geldi
31 Temmuz 2020 16:06		 Bakan Koca'dan maskeli bayram mesajı
31 Temmuz 2020 15:14
Türk F-16'ları Azerbaycan'da
31 Temmuz 2020 11:11		 Akar ve TSK komuta kademesi 'hudut kartallarıyla' bayramlaştı
31 Temmuz 2020 10:50
Aile Bakanı Selçuk Türk-İş'in 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
31 Temmuz 2020 10:13		 'Halka açıyoruz' denilen koru imara açıldı
31 Temmuz 2020 09:47
İptal edilen siparişin para iadesini yapmayan firmaya büyük ceza
31 Temmuz 2020 08:51		 İstanbul Valisi Yerlikaya, bayram denetimine katıldı
30 Temmuz 2020 23:28
3 ilde toplu taziye ziyaretleri yasaklandı
30 Temmuz 2020 23:22		 Polis ekiplerinden bayram öncesi gece trafik denetimi
30 Temmuz 2020 23:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:49 - Rize'de balkondan düşen 15 yaşındaki çocuk öldü16:41 - Radar için uyardığı sürücü tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü16:33 - Koronavirüs için uyarmıştı... 2 gün sonra can verdi16:17 - İki ilde yeni karantina kararları alındı16:06 - Şans oyunlarında devir vakti geldi15:59 - Termometreler 41 dereceyi gösterdi, sosyal mesafe ve maske unutuldu
15:49 - Kasaplar ve vatandaşların kurban derisi kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı15:45 - 'Aldatıldım' diyen Ahmet Tilki'nin başka kadınla fotoğrafları çıktı15:36 - Bu ilde normalleşme döneminde 532 yeni vaka15:32 - NASA duyurdu: Mars'a gidemeyiz ama ona en yakın yer Türkiye'de15:28 - Polis memuru, polis eşini kendi elleriyle toprağa koydu15:23 - 'Türkiye'de hiçbirinizin ummadığı gelişmeler yaşanacak'
15:14 - Bakan Koca'dan maskeli bayram mesajı15:04 - İYİ Partili Türkkan'ın kaçak yapıları mahkeme kararı sebebiyle yıkılamıyor14:54 - Hacı adayları Müzdelife yolunda14:46 - Balıkesir ve Bursa'da trafik kazaları: 1 ölü, 3 yaralı14:42 - Kurban pazarında et paylaşımı kavgası! 3 yaralı
14:36 - AK Parti'den Abdurrahman Dilipak'a tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İptal edilen siparişin para iadesini yapmayan firmaya büyük ceza
2018 ve 2019 KPSS sonuçlarının geçerlilik tarihi uzadı mı?
Vefat eden memurların eş ve çocukları için hak sahipliği tablosu
Kurban pazarında et paylaşımı kavgası! 3 yaralı
Eşini vahşice öldüren Türk subayı tutuklandı
Uyudukları sırada üstlerine baca yıkılan çift öldü
Muharrem İnce parti kuruyor, tarih belli oldu
Eski damat dehşet saçtı: 4 ölü
Bir vekilin testi daha pozitif çıktı
NASA duyurdu: Mars'a gidemeyiz ama ona en yakın yer Türkiye'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
leblebi 2
fabrice n'sakala 1
çakmakla soda açmak 2
Nasa'nın salda gölü tweeti 1
eserekli 2
alerji 2
bu mesajı 15 kişiye gönder 1
yorgan döşek yatmak 1
erik 1
cas'ın trabzonspor'u reddetmesi 1
SON İLANLAR
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam