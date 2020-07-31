İki ilde yeni karantina kararları alındı
|31 Temmuz 2020 16:17
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BATMAN
Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı
Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş'e bağlı Çukur Çeşme Mahallesi'nde 1, Yoloğzı Mahallesi'nde 1 ve Çukuryurt köyüne bağlı Tutumlu mezrasında da 1 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla, korona virüse yakalanan 3 kişinin oturduğu evlere 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklandığı belirtildi. Güvenlik güçleri tarafından evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekiplerinin de evlerde oturanlara test işlemine başladığı öğrenildi.
ÇORUM
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Derinöz köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağı bildirildi.
İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı, köyde herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.
İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.
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