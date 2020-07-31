Termometreler 41 dereceyi gösterdi, sosyal mesafe ve maske unutuldu
|31 Temmuz 2020 15:59
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Turizm kenti Antalya'da kurbanlarını kesen vatandaşların ikinci adresi sahiller oldu. Tatilcilerin adeta tıklım tıklım doldurduğu sahilde sosyal mesafe de ihlal edildi.
Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 41 dereceye ulaştığı kentte, kurbanlarını kesenlerin ikinci adresi Konyaaltı ve Lara sahilleri oldu. Sabahın erken saatlerinde kurbanlarını kesip, akrabalarının bayramını telefonla kutlayanlar daha sonra serinlemek için dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ni tercih etti. Bayram olmasına rağmen sahillerdeki yoğunluk dikkat çekti. Sahile gelenler dalgalı denizde keyif yaptı. Çocuklar ise varyant altındaki kayalardan atladı. Deniz içi ve sahilde sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. Denize girmeyenler ise ağaçların gölgesinde uyudu.
"Kimseyle bayramlaşamadık"
Arkadaşlarıyla denize gelen Yasin Öz, "Korona virüs nedeniyle bayram kötü geçiyor. Kimseyle bayramlaşamadık. Ailemle kurbanımızı kestik, biraz yedik. Yapacak bir şey olmayınca denize geldik. Keyfini çıkarıyoruz" diye konuştu.
"Mesafeli bayram oldu"
Ailesiyle denize gelen Adem Derice mesafeli bir bayram geçirdiklerinin altını çizerek, "Biz bayramlarda samimi ve sıcakkanlıyız. Bu bayramda mesafeyi korumak zorunda kaldık. Kurbanımızı kestik misafirlerim vardı, şimdi onlarla denize geldik, yüzüyoruz" dedi.
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