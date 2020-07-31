Radar için uyardığı sürücü tarafından beyzbol sopasıyla dövüldü
|31 Temmuz 2020 16:41
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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Solaklar Sapağı'nda saat 11.30 sıralarında iddiaya göre otomobil sürücüsü Muhsin Ersin (51), önünde giden otomobilin sürücüsünü yol üzerinde radar olduğu konusunda uyarmak için selektör yaptı.
''NEDEN SELEKTÖR YAPIYORSUN?'' TEPKİSİ
Biraz ilerideki kırmızı ışıkta duran otomobilin sürücüsü, Muhsin Ersin'e "Neden selektör yapıyorsun" diye tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI
Otomobilinden beyzbol sopasını alan sürücü, Muhsin Ersin'i dövdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Muhsin Ersin, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü gözaltına alındı.
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