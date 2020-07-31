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Rize'de balkondan düşen 15 yaşındaki çocuk öldü
Rize'de evinin balkondan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
|31 Temmuz 2020 16:49
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Rize'de evinin balkondan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Paşakuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında bulunan evlerinin balkonuna çıkan Melisa Kabil (15), dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan kabil, 112 Acil Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kabil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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