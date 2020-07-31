Gaziantep'te cadde ve sokaklar bu kez bomboş kaldı
|31 Temmuz 2020 17:01
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Korona virüs vaka sayısı sayısı hızlı şekilde artmaya devam eden Gaziantep'te, salgın sürecinde aşırı yoğun görüntüsüyle dikkat çeken cadde ve sokaklar Kurban Bayramı'nın ilk günü sessizliğe büründü.
Korona virüs vaka sayısı yüksek olan Gaziantep'te salgın sürecinde yoğunluğuyla dikkat çeken cadde ve sokaklar Kurban Bayramı'nın ilk günü boş ve sessiz kaldı. Türkiye'de korona virüs salgını sonrası pek çok noktadaki aşırı kalabalık görüntüsüyle gündem olan, sosyal mesafe ve maske kuralına en uyan il konumunda bulunan Gaziantep, Kurban Bayramı'nın ilk günü terk edilmiş şehir görüntüsüne büründü. Kentte, özellikle 1 Haziran 2020 tarihinde başlayan normalleşme süreci sonrası aşırı yoğunluğu ile dikkat çeken Gaziler Caddesi, Karagöz Caddesi, İstasyon Caddesi ve Mütercim Asım Caddesi gibi pek çok nokta tamamen boş kaldı.
Vatandaş şaşırdı
Caddelerin uzun süre sonra ilk kez bu kadar boş kaldığını söyleyen bir vatandaş, "Normalde burası çok kalabalık olurdu. Dün de aşırı kalabalıktı burası ama bugün çok sakin. Bayramın ilk günü olduğu için bu sakinlik normal. Ama bayramın ikinci ve üçüncü günü buralar yine çok kalabalık olur. Çünkü şuan herkes bayramlaşma ve kurban derdinde. Yani normalde buralar çok kalabalık olurdu, sokaktan geçmek bile zor olurdu" ifadelerini kullandı.
Boş caddelerin bu halleri ise sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günleri hatırlattı.
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