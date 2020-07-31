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Tilkiyi öldürmek isterken dayı katili oldu
Sakarya Akyazı'da bir kişi, yaylada evinin yakınlarında gördüğü tilkiye tüfekle ateş etmek isterken kazara dayısını vurdu. Dayı yaşamını yitirirken, yeğen gözaltına alındı
|31 Temmuz 2020 17:18
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Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kömyatak Yaylası'nda gece saatlerinde iddiaya göre, C.Ü. (41) evinin yakınlarında gördüğü tilkiyi vurmak için eline tüfeğini aldı.
Kazara tetiğe dokunan C.Ü. yanında bulunan dayısı Hasan Aksoy'u (43) vurdu.
Ambulans şoförü olan C.Ü. kanlar içinde kalan dayısına ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil'e haber verdi.
Gelen sağlık ekibi, Hasan Aksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksoy'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
C.Ü. ise gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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