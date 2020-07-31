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Yapay zeka virüsü 1 saat içinde yüzde 90 doğrulukla buldu

Aşı çalışmasıyla son dönemde öne çıkan Oxford Üniversitesi, bu kez virüsü yakalayan bir yapay zeka geliştirdi
 31 Temmuz 2020 17:59
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Yapay zeka virüsü 1 saat içinde yüzde 90 doğrulukla buldu

Yapay zeka koronavirüsü 1 saat içinde yüzde 90 doğrulukla buldu

Aşı çalışmasıyla son dönemde öne çıkan Oxford Üniversitesi, bu kez virüsü yakalayan bir yapay zeka geliştirdi.

Oxford Üniversitesi'nden araştırmacılar, bir kişide koronavirüs olup olmadığını 1 saat içinde ve yüzde 90 doğrulukla tespit edebilen bir yapay zeka geliştirdi.

Yapay zeka, hastanelere gelen kişilerin ilk bir saatteki verilerini inceleyerek tespitte bulunuyor. Bunlar arasında kan testleri ve yaşamsal belirtileri de yer alıyor.

Normalde koronavirüs testleri burun ve genze sürtülen bir çubuğun üzerindeki moleküllerin incelenmesiyle yapılıyor ve sonucunun çıkması 12-48 arası zaman alıyor.

Oxford ekibi, Mart ayından beri yürüttükleri çalışmayı Oxford Üniversitesi Hastaneleri'ni ziyaret eden 115 bin kişi üzerinde yürüttü.

Uzmanlar, bunun hızlıca sonuç almak isteyen sağlık çalışanları için büyük kolaylık olabileceğini belirtiyor.

Kaynak: BBC Türkçe
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